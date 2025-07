Murió tras salvar a sus hijos del fuego: la historia de un héroe dominicano

Willy Beltré, de apenas 25 años, murió convertido en héroe el pasado domingo 27 de julio, Día de los Padres, tras luchar entre la vida y la muerte luego de lanzarse a las llamas para salvar a sus dos hijos: una bebé de un mes y un niño de tres años, en Cienfuegos, Santiago Oeste.

Según narró su primo Michelle Arias, el incendio ocurrió cuando uno de los niños le dijo que tenía hambre y Willy se dispuso a prepararles algo de cenar. Luego fue a bañarse, y fue entonces cuando se produjo una explosión. Al percatarse del fuego, intentó apagarlo y pedir ayuda.

Su esposa, Elaine Canela, al ver el siniestro, tomó a los niños para intentar salir, pero no puedo hacerlo por la puerta. Regresaron a la habitación y, en medio de la desesperación, Willy rompió la ventana con su brazo, aun estando en llamas, y se lanzó desde la segunda planta donde vivían.

«El primo mío fue un héroe, porque él logró, quemado, darle a la ventana, tumbó su ventana, se tiró de la segunda y cuando vio la vecina (pidió ayuda): ‘vecina, ayude a mi familia’. Entonces, un muchacho que estaba ahí aparó la niña que la tiraron, tiró el otro muchacho (el niño de tres años), y la mamá se tiró de cabeza, que se dio un golpe en la cabeza», narró Arias con los ojos aguados y la voz entrecortada.

Pese a estar gravemente quemado, Willy siguió intentando apagar el incendio para salvar a los suyos.

“Quemado así como estaba él se metió al tanque y comenzó a tirar agua, la cama estaba toda mojada”, agregó Arias a un medio local.

“Quiero que me sanen a mi niño, por favor”: lo que pedía su padre

Dos días después del accidente, Wilson Beltré, padre del joven, rogaba por una cama en Santo Domingo para que su hijo pudiera ser trasladado.

“No nos quejamos del hospital de Santiago, pero yo quiero que a mi niño lo atiendan como se debe. Él es un muchacho trabajador. Quiero que me sanen a mi niño, por favor”, decía entre lágrimas.

Amigos y familiares también realizaron un encendido de velas para pedir camas para los jóvenes ingresados en el Hospital Cabral y Báez.

“Es injusto que por falta de camas se dejen morir esos jóvenes”, dijo Yeilin Sosa. “Lamentablemente aquí no contamos con una unidad bien capacitada”, agregó.

Un joven humilde, trabajador y querido por su comunidad

Willy era motoconchista y muy querido en su comunidad por su disposición a ayudar a los demás.

“Me ha dolido mucho la muerte de él en esas condiciones porque no la merecía. Era una bella persona, si no tenías dinero y él tenía que transportarte, lo hacía y no le importaba”, contó Cándida Gutiérrez, conmovida.

Estado de los niños y la esposa

Michelle Arias informó que al niño de tres años pronto le darán el alta médica y que la esposa, quien logró ser trasladada a la Unidad de Quemados de Santo Domingo, “va mejorando”.

