Museo Alcázar de Colón inaugura exposición itinerante “La Época de Ruina del Alcázar de Colón”

El Museo Alcázar de Colón, pertenece a la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, inauguró este jueves 16 de octubre la exposición itinerante “La Época de Ruina del Alcázar de Colón” en el histórico Parque de Las Mercedes, dando inicio a una serie de muestras que recorrerán diversos parques emblemáticos de la Ciudad Colonial.

Esta iniciativa tiene como propósito acercar el arte, la historia y la memoria patrimonial a los espacios públicos donde la comunidad se reúne, promoviendo el diálogo entre la ciudadanía y su legado histórico.

Durante el acto inaugural, la Dra. Raysa Valentina Astacio, Directora del Museo Alcázar de Colón, pronunció las palabras de apertura, destacando la relevancia de esta propuesta cultural para fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio nacional.

“Con esta serie de exposiciones itinerantes buscamos unir la historia a la gente, despertar el orgullo y la conciencia sobre la importancia de cuidar lo que nos pertenece como nación”, expresó la Dra. Astacio.

La directora extendió un agradecimiento especial al Lic. Carlos Andújar, Director General de Museos, por su constante respaldo, orientación y compromiso con la difusión del patrimonio cultural dominicano. Asimismo, reconoció la colaboración de Distrito Cultura, Azocol, el Centro Comunitario Ciudad Colonial y el Coro Voces de Ciudad Colonial, junto a las autoridades locales y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la actividad.

En representación de Distrito Cultura, se dirigieron unas palabras al público destacando la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones culturales y la comunidad, con el objetivo de fomentar una ciudadanía participativa y comprometida con la preservación del patrimonio Cultural.

El acto concluyó con la presentación del Coro Voces de Ciudad Colonial, que deleitó a los presentes con un exquisito repertorio musical, llenando de armonía y emoción el entorno del parque.

Con esta primera exposición, el Museo Alcázar de Colón reafirma su compromiso con la educación patrimonial, la cultura y la integración comunitaria, fortaleciendo su rol como espacio vivo de encuentro entre la historia, el arte y la sociedad.