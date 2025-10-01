Museo Memorial firma acuerdo con la Fundación Internacional Baltazar Garzón

Con el objetivo de establecer las bases para contribuir al desarrollo de iniciativas que promuevan el respeto y la defensa a los derechos humanos, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) y la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR) han firmado un acuerdo con el que busca, además, sensibilizar sobre el fortalecimiento de la democracia.

Ambas instituciones buscan, además, aunar esfuerzos por promover una cultura de paz, desarrollando iniciativas en pro de la memoria democrática.

El convenio, que fue firmado por María Garzón Molina, presidenta de FIBGAR, y Noris Mercedes González Mirabal, presidenta de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia, incluye la realización conjunta de actividades educativas, de sensibilización y de intercambio de conocimientos, como talleres, cursos, debates, conferencias, campañas en los medios de comunicación, así como el desarrollo de proyectos investigaciones.

“La finalidad del presente convenio es establecer las bases generales para contribuir conjuntamente a la ejecución de iniciativas de información, divulgación, investigación, sensibilización y educación y cualquier otra actividad acordada por las partes dirigidas a promover la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la memoria democrática”, indica parte del escrito.

El convenio, que tiene una duración de cinco años, permite que las partes puedan desarrollar investigaciones y publicaciones vinculadas a los ámbitos de actuación de cada una de ellas.

Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR)

FIBGAR se dedica a difundir, defender e impulsar los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad, promover el empoderamiento de las personas como sujeto de cambio y apoyar aquellas iniciativas que supongan la aplicación de los principios de Justicia Internacional y los Derechos Humanos, empujando hacia la construcción de sociedades más democráticas e instituciones más sólidas.

Busca promover acciones claves dirigidas a fortalecer una cultura cívica y de seguridad jurídica basada en los valores de la paz, justicia, Estado de Derecho y buena gobernanza, como catalizadores de la democracia sostenible y medios para contrarrestar las violaciones de derechos humanos y las amenazas antidemocráticas, como la impunidad, la corrupción y el crimen organizado.

Museo Memorial

Que el Museo, es una entidad privada sin ánimo de lucro conformada por sobrevivientes y familiares de víctimas de las dictaduras del siglo. XX en la República Dominicana, que tiene entre sus fines ser una institución educativa que se dedica a concienciar a las nuevas generaciones sobre el valor de la vida y el derecho fundamental del ser humano a la libertad, así como rescatar y preservar la memoria histórica de los dominicanos, su lucha y resistencia a las dictaduras y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas de 1916-1978.