Músicapress gana como Mejor Programa Regional de TV del año en los SFM Magazine Awards

San Francisco de Macorís.– El programa Músicapress TV, que conduce y produce la comunicadora Milian Reyes Solano, fue galardonado como Mejor Programa Regional de Televisión del Año en la 7ma edición de los SFM Magazine Awards, celebrada en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana (UCNE).


Transmitido cada domingo a las 6:00 p. m. por Telemedios Dominicana, canal 8, el espacio televisivo recibió por segundo año consecutivo la nominación en esta categoría, consolidándose como una propuesta que apuesta por contenidos frescos, culturales y artísticos.


Con ocho años en el aire, Músicapress TV ha sido una vitrina constante para la difusión de la música dominicana, en especial la emergente, dentro de los géneros tropical, alternativo y canción de autor.
“Soy del Macorís del Mar, y es un honor recibir este reconocimiento del Macorís del Cacao”, expresó emocionada Milian Reyes al recibir el premio.


También agradeció el respaldo de la región: “Me siento muy agradecida con la región del Cibao, porque desde que inicié con Músicapress han entendido y aceptado mi trabajo”.


El reconocimiento refuerza el impacto de Músicapress TV en la promoción de la cultura y el talento musical dominicano desde una perspectiva regional con proyección nacional.
Músicapress TV se retransmite por Al tanto TV, Latinos NY y TV Quisqueya.

