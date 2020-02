Músico invidente de 70 años pide al gobierno tarjeta Solidaridad

SANTIAGO. – Una tarjeta del Servicio Nacional de Salud (Senasa), es la única ayuda que recibe del Gobierno Jacinto Roque Gutiérrez Pérez, un músico invidente de 70 años de edad, que demanda de las autoridades otro tipo de asistencia social para seguir sobreviviendo.

Roque Gutiérrez, expresó, que sería una grata noticia que el gobierno pueda entregarle una tarjeta Solidaridad para poder comprar algunos productos alimenticios, ya que asegura que en más de una ocasión ha llenado el formulario y lo dejan esperando.

Gutiérrez Pérez sale todos los días de su casa, en el barrio Los Payero, del municipio de Esperanza, provincia Valverde, acompañado de su bastón y una vieja acordeón en sus hombros.

Para ganarse el sustento, el ciego se ubica en las afueras de las tiendas y los supermercados de esta ciudad y al ser visto cantar y tocar su acordeón muchos lo premian con algunas dádivas.

“A veces hay días que me dan hasta mil pesos, pero otras veces la cosa no está buena y casi no me gano nada”, afirmó Jacinto Roque Gutiérrez Pérez, quien a pesar de su discapacidad visual y su deplorable condición económica no pierde el sentido del humor.

El músico no vidente nativo del municipio de Guayubín, provincia Montecristi, tiene una hija que reside en la comunidad de Guananico, en la provincia Puerto Plata, pero actualmente reside en el municipio de Esperanza, en casa de una pareja de ciegos que le dio alberge.

Jacinto manifestó que está viviendo de la caridad y necesita la ayuda urgente del gobierno. Afirmó que actualmente padece de dolores musculares, especialmente en las piernas, lo que atribuye a su edad y a los recorridos que debe hacer para salir a buscarse “el moro” cantando y tocando con su acordeón.