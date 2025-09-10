MVP en las Grandes Ligas: quienes son los favoritos

MVP en las Grandes Ligas: quienes son los favoritos

Shohei Ohtani y Aaron Judge

La carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana está en auge, con Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, y Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, como los principales contendientes. Judge ha demostrado ser un auténtico bateador, mientras que Raleigh ha hecho historia con sus 53 jonrones, la mayor cantidad para un receptor en la historia de la MLB.

Puede leer: Anthony Rizzo, héroe de la Serie Mundial 2016, dice adiós a su carrera en los Cachorros

Las probabilidades favorecen a Judge, pero Raleigh no se queda atrás.

Aaron Judge sigue siendo un fuerte contendiente con un promedio de bateo de .321. Lidera la liga en porcentaje de embase (.442) y carreras remolcadas (98). El valor integral de Judge se ve resaltado por sus métricas de WAR, lo que lo convierte en uno de los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Cal Raleigh tiene un promedio de bateo de .240 pero con sus 53 jonrones como receptor (récord en las Grandes Ligas), Raleigh es un firme candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Su destreza defensiva e impacto ofensivo lo han convertido en un firme candidato al premio.

En la Liga Nacional, el fenómeno de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, parece tener el premio al Jugador Más Valioso prácticamente asegurado. Su capacidad para brillar tanto en el montículo como en el plato lo ha convertido en un indiscutible favorito. Sin embargo, Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia aún tiene posibilidades, aunque las probabilidades no están a su favor.

Shohei Ohtani está teniendo una temporada excepcional, con un promedio de bateo de .280/.391/.611, 48 jonrones, 91 carreras impulsadas y 18 bases robadas. Lidera la MLB con 129 carreras anotadas. Su capacidad de doble amenaza lo convierte en uno de los favoritos para el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Kyle Schwarber se ha consolidado como un contendiente importante, liderando la Liga Nacional con 50 jonrones. Ha estado particularmente en racha en la segunda mitad de la temporada, conectando 9 jonrones en sus últimos 28 juegos. Su rendimiento ha contribuido a un bWAR de 4.0 en 145 juegos, marcando la mejor temporada de su carrera.

