Myriam Hernández en una noche de éxitos

La cantante chilena Myriam Hernández se mantiene con frecuencia visitando suelo dominicano y en cada presentación el público llena a toda capacidad cada una de las locaciones, por lo que su concierto del sábado en la noche en Santo Domingo no fue la excepción.

La artista que llegó al teatro la fiesta del hotel Jaragua con su tour “La fuerza del amor”, contó una vez más con un amplio respaldo de sus fanáticos que acudieron a verla para disfrutar en vivo de sus canciones de amor y desamor.

Allí Myriam demostró que cuando la música es de calidad no tiene caducidad, pues a pesar de los años sus temas siguen encantando como el primer día.

A las 9:44 de la noche el telón abrió y dejó al descubierto a los cinco músicos y las dos coristas que estarían acompañando durante toda la velada a la también compositora, quien salió unos tres minutos después vestida de azul entonando “Quiero cantarle al amor” y “Eres todo para mí”.

Tras finalizar el tema, la artista tomó la palabra y dijo “Quiero comentarles a todos que los adoro y que estoy agradecida de que ustedes hayan venido a mi concierto, pero voy a seguir mi show cuando ustedes y yo nos concentremos ¿Les parece?”, entonces abandonó el escenario y el público quedó sorprendido.

Unos segundos después los presentes comenzaron a aclamarla, y transcurridos unos minutos retornó a escena interpretando “Ese amor es mi hombre”, pero sin volver a referirse al tema.

“Que no”, fue su primer tema movido y con el cual se integraron al centro del escenario sus dos coristas que la acompañaron cantando y bailando.

“Muchísimas gracias, que público más lindo. Ustedes no saben las ganas que tenía de volver y disfrutar de la República Dominicana. De hecho, las vacaciones con mi familia decidí que fueran aquí, porque es un país hermoso, y es hermoso por su gente. Yo quiero agradecer que estén acá conmigo. ¿Ustedes que piensan del amor? ¿Se puede vivir sin amor? El amor es el sentimiento más genuino y es gratis, por eso tenemos que brindarlo día a día. Yo como cristiana quiero cantarle una canción del amor que uno siente por Cristo, y los que no creen se les respeta. Dios es amor y no hay una cosa más maravillosa que eso”, expresó la cantautora para entonces interpretar a guitarra y voz “Te amo tanto”. En seguida con su banda presentó “Mío”, “No te he robado nada” y “Haz dado en el blanco”.

Durante su concierto, la cantante se mantuvo interactuando con sus seguidores haciéndole varias preguntas, siendo una de ellas “¿Están sufriendo por amor?”, a lo que el público de inmediato empezó a vociferar sus respuestas; entonces la artista que lleva más de 25 años de casada recomendó “Hay amores que no son buenos y les aconsejo, que aquellos que están sufriendo por amor se están pasando una vida muy grande con un amor confundido, por eso les recomiendo que se alejen de ese amor porque puede ser obsesivo y peligroso”, y entonces canto “Peligroso amor”.

En otra oportunidad preguntó ¿Por qué se termina una relación? Y el público expresó que, por infidelidad, por rutina, frialdad, etc… Sin embargo, dijo que para ella una relación acaba cuando los detalles desaparecen, y ahí llegan los factores citados por sus fanáticos, por lo que exhortó a las parejas mantener viva la pasión, para así evitar que llegue“ Un hombre secreto”. Su amplio repertorio de éxitos no paró en toda la noche con clásicos como “Tonto”, “Si te vas yo muero”, “Te pareces tanto a él”, “Huele a peligro”, “Ay amor”, “El hombre que yo amo” y “Así vivo mi vida”, los cuales fueron coreados por sus fans.

Después de una falsa despedida, Myriam Hernández regresó para cerrar con “La fuerza del amor”, de su disco “Todo el amor” (1998). Al finalizar regaló rosas blancas a algunas de las personas de los asientos más cercanos al escenario.