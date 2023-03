¿Nació Cattleya, hija de Yailin la Más Viral y Anuel AA?

El cantante Anuel AA habría reveleado que nació su hija Cattleya, fruto de su relación con la dominicana Yailin la Más Viral.

¨Acabó de nacer ya¨, dijo el trapero a un reportero durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque no especificó la fecha, desde hace días varios portales nacionales han dado la voz de alerta de que esta ya se había convertido en madre.

Se recuerda que Anuel AA también fue que dio a conocer el nombre de la pequeña en un medio internacional “BrealTV”.

¿Qué significa Cattleya?

Cattleya es un género de las plantas de la familia de las orquídeas, que se dan en gran parte de América Latina.

Significa “flor hermosa” o “flor divina”, lo que destacaría lo que siente Anuel por su hija.

Debido a su confesión, algunos internautas comenzaron a relacionar el nombre con su expareja Karol G, resaltando que la orquídea es la flor nacional de Colombia, país natal de la artista.

Otros mencionaron que era muy rebuscada dicha relación y que superaran la ruptura entre los cantantes.

Anuel también detalló en la entrevista que está muy emocionado con la pronta llegada de su bebé y que está muy feliz porque está pasando más tiempo son su hijo mayor, Pablito.

Yailin, la más Viral y Anuel AA (Fuente externa)

Separación de la pareja

Se recuerda que el pasado 10 de junio del 2022, Yailin y Anuel se casaron en una ceremonia privada por el civil en el Distrito Nacional, República Dominicana.

Luego, en febrero del 2023, el artista confirmó su separación con la dominicana a través de un live en su red social Instagram.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, explicó.