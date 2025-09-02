Nacionales firman a Jorge «Aquaman» Alfaro

Los Nacionales de Washington acordaron un contrato de un año con el receptor Jorge Alfaro el martes.

Los Nacionales también enviaron al receptor C.J. Stubbs a Triple-A Rochester, y el receptor Drew Millas (fractura de dedo) fue colocado en la lista de lesionados de 60 días.

Alfaro, de 32 años, jugó 82 partidos con Triple-A Nashville, la principal filial de ligas menores de Milwaukee, esta temporada. Bateó para .244 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas. Expulsó a 24 ladrones de bases, empatando en el cuarto lugar en Triple-A.

Quedó disponible al rescindir su contrato de ligas menores el lunes.

Alfaro no ha aparecido en las Grandes Ligas desde 2023, cuando jugó 18 partidos con los Rockies de Colorado y los Medias Rojas de Boston.