Naco, el peor ejemplo en tránsito

El Ensanche Naco de Santo Domingo, D. N. fue seleccionado por el INTRANT para llevar a cabo el plan piloto “Parquéate bien” que inició el 21 de noviembre de 2022, según se lee en su página Web “quedará establecido en 30 calles…con el que se busca una mejor movilidad en el casco urbano.” Más adelante dice “El programa es un esfuerzo interinstitucional en beneficio de la movilidad, que cuenta con la actuación del Intrant, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), y el (sic) Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).” Para ese programa se habilitó un centro de retención de vehículos en la Av. Tiradentes y luego otro en la cercanía del Estadio Quiqueya.

En los primeros meses la actividad de los agentes de tránsito y las grúas remolcadoras era ardua y el plan comenzó a dar sus frutos, pero por alguna magia que desconozco, nuestros funcionarios tienen una característica en común: se cansan; no sé si está en el ADN de los dominicanos, pero si observamos cómo operan las empresa privadas descarto esa suposición.

En una segunda etapa se pintaron en las calles los espacios donde se puede uno estacionar y en los que no. Como los agentes de tránsito dejaron de frecuentar la zona afloró otra vez el ADN dominicano que nos lleva a incumplir normas y leyes, y sin importar si es una camioneta de vendedor ambulante, un camión hormigonero o el más caro de los automóviles, conducidos por un analfabeto o por un docto en la ciencia que más le guste, la situación es la misma: violación fragante en las áreas de estacionamiento, transitar en vía contraria, estacionarse en doble fila, etc., etc.

Ahora que “estamos en una nueva estrategia” como me dijo un agente cuando me solicitó que no me estacionara en el lado que no había el aviso que lo impedía y quien también me informó que por esa “nueva estrategia” no están poniendo multas, los agentes han aparecido en Naco y en otros sectores, al igual que las grúas; supongo que por la “nueva estrategia” le pagan el taxi al conductor cuando va a retirar su vehículo y por supuesto, no lo multan.

El Intrant y la Digesett debieran retomar lo que fue efectivo en Naco y todo el país: aplicar la ley a rajatablas multando a los conductores desaprensivos que no entienden que deben respetar las normas y la Ley, y remolcando los vehículos mal estacionados.