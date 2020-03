Nada de boches: Ministro de Salud explica el porqué de su cara seria en ruedas de prensa

El ministro de Salud Pública aseguró hoy que no toma a mal las preguntas y puntos de vistas expresados por los periodistas durante las ruedas de prensa virtuales que cada día ofrecen para dar a conocer a la situación del coronavirus en la República Dominicana.

“…En ningún caso hablo en contra de los periodistas. Simplemente estoy poniendo énfasis a los puntos de vista que tengo y la información que manejamos”, respondió Rafael Sánchez Cardenás al comentario de un periodista sobre que no pensara que las preguntas que hacen los comunicadores son a modo personal, pues lo que buscan es que la gente tenga la información lo más completa posible.

Además, el funcionario aseguró que mantiene una cordial relación con todos los periodistas, sus sindicatos y su colegio.

“Mantenemos una comunicación abierta, y esta exposición diaria que estamos haciendo es la mejor demostración que lo que queremos es compartir, con lo que ustedes andan buscando, que transparentemente la información llegue a la población…Lo que estamos haciendo junto con ustedes es informando las incidencias del curso de la epidemia, enfatizó el ministro de Salud.

Al concluir la rueda de prensa virtual, Sánchez Cárdenas, volvió a aclarar que no tiene nada contra los periodistas y que si en algún momento tiene la cara seria es por cosas de trabajo.

“Lo que me han visto la cara un poco seria, no crean que se trata de acciones contra periodistas, contra medios o contra nadie, sino que simplemente estoy trabajando y en algún momento no tengo el estado de ánimo para la sonrisa, que todo el que me conoce sabe que siempre me acompaña”, dijo.

Situación del coronavirus en RD

Aumentan a mil 109 los casos confirmados y a 51 el número de fallecidos por la pandemia del coronavirus en la República Dominicana, según el boletín número 12 ofrecidos hoy por el ministro de Salud Pública.

Del total de los casos, 127 se encuentran en aislamiento hospitalarios y 926 en domiciliario, dijo Rafael Sánchez Cárdenas.