Nada” o el regreso de “Loki” y ¨Élite” marcan un octubre repleto de estrenos

Madrid, 30 de Septiembre- El abundante calendario de series de octubre devolverá a las pantallas algunas de las ficciones más queridas como “Loki” o «Élite” y apostará por decenas de títulos nuevos como la serie argentina “Nada”, con la actuación especial de Robert De Niro.

“NADA”, un retrato de Buenos Aires presentado por Robert De Niro.

Cinco episodios de menos de media hora componen esta serie que se estrena en Latinoamérica en Star+ y en la que la vida de un crítico gastronómico venido a menos (Luis Brandoni) sirve como hilo conductor para analizar desde diversos planos la ciudad de Buenos Aires con la ayuda de pequeñas explicaciones del argot rioplatense a cargo de Robert De Niro.

Dirigen los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat (“El ciudadanos ilustre»).

La séptima temporada «ÉLITE” pone el foco en la salud mental

Uno de los mayores éxitos de Netflix regresa a la plataforma por séptima vez el día 20- en esta nueva entrega, Omar regresa al instituto Las Encinas gracias a unas prácticas y allí se enfrenta a sus fantasmas cara a cara tras la muerte de Samuel. Valentina Zenere, André Lamoglia, Ander Puig, Nadia Al Saidi, Álex Pastrana o Carmen Arrufat siguen al frente del reparto.

“BECKHAM” repasa la vida del icónico futbolista

Cuatro capítulos de acceso exclusivo en Netflix emprenderán un viaje por la vida del futbolista David Beckham desde sus humildes comienzos como chico de clase obrera londinense hasta su escala al éxito como jugador profesional a través de entrevistas y material de archivo.

Flanagan reversiona a POE en “THE FALL OF THE HOUSE OF USHER»

Mike Flanagan, el creador de “The Haunting of Hill House”, estrena en Netflix “The Fall of the House of Usher”, una serie de terror basada en las obras de Edgar Allan Poe.

En ella, los hermanos Roderick (Bruce Greenwood) y Madeline Usher (Mary McDonnell) han convertido Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza cuando los herederos de la dinastía empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer.

“IOSI, El espía arrepentido” regresa con El atentatado de la Amia

Ataque terrorista más sanguinario en la historia de Argentina será el hilo conductor de la segunda temporada de esta serie de Amazon Prime Video en la que Iosi (Gustavo Bassani) debe investigar el mayor secreto militar argentino, el misil Cóndor, bajo órdenes de los servicios de inteligencia israelí.



“Urban, la vida nuestra”, Un triángulo amoroso y música urbana

Esta nueva serie de Amazon Prime Video une a Lola (María Pedraza) y Yanet (Asia Ortega) en un viaje a Málaga huyendo de un presente complicado donde se verán envueltas en un triángulo amoroso con Patrick (Bernardo Flores), un joven de barrio que ya despunta en la música urbana y está cerca de triunfar.

“The family stallone”

Muestra la faceta paternal de Stallone. Un documental, de estreno en SkyShowtime, que acompañará a Sylvester Stallone junto con su esposa e hijas durante su día a día el hogar familiar, desempeñando el denominado “papel más importante de su vida”, el de padre.

Gastronomía, feminismo y ciencia se unen en “LESSONS IN CHEMISTRY»

Apple TV+ estrena “Lessons in Chemistry”, una ficción ambientada la década de 1950, en la que la científica Elizabeth Zott (Brie Larson) es despedida de su laboratorio y se ve obligada a aceptar un trabajo como presentadora en un programa de cocina de la televisión, donde propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas mucho más que recetas. Vuelven “Loki”, “Lupin”, «30 Monedas” y “THE Gilded Age» Y en octubre regresan algunas de las series más populares con nuevas temporadas. A Disney+ llega la segunda de “Loki”, tras una primera entrega que se convirtió en la serie de Marvel Studios más vista en la plataforma. Y a Netflix la tercera de “Lupin”, con Omar Sy. En HBO Max se podrán ver la segunda entrega de la locura de «30 monedas”, de Álex de la Iglesia, y también la segunda de “The Gilded Age”, que llenará la plataforma del sabor del Nueva York de finales del XIX.