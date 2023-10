Nada se sabe de incendio afectó mercado binacional

A ocho días del incendio que afectó al menos 28 locales ubicados en el mercado binacional, las autoridades aún ignoran las causas del siniestro y los responsables, mientras los comerciantes afectados, en su mayoría haitianos, esperan la compensación del Gobierno dominicano por las cuantiosas pérdidas.

No solo están esperanzados en recibir ayuda económica por las pérdidas millonarias en mercancías, sino que las autoridades contribuyan a la reparación de los módulos hechos cenizas por las llamas, ya que el fuego se produjo en territorio dominicano.

Los perjudicados están confiados que las autoridades no demoren con la indemnización para así poder llevar la comida a sus hogares en Haití. Igualmente, esperan que se puedan reanudar las actividades comerciales. “Yo tenía un local aquí lleno de mercancías y se quemó todo, yo quiero que el gobierno dominicano me pague todo lo que se perdió, yo tenía pantalones de niños y adultos entre otros artículos, muchas mercancías se me quemó”, manifestó el comerciante Yude Nuet.

Por su lado, la comerciante Clotina Josef, quien también perdió todas sus mercancías, expresó que perdió alrededor de un millón de pesos por el incendio que le consumió ropas, carteras y zapatos. No se pudo recuperar nada de la tienda, afirmó la dama.

La abogada Jesula Blome dijo que trabaja de las manos con los haitianos afectados por el fuego para hacer un levantamiento de los daños y pérdidas ocasionados y luego remitir un informe a las autoridades dominicanas para que acudan en su auxilio.

Se recuerda que por temor a perder sus mercancías comerciantes haitianos retiraron el domingo de sus locales ubicados dentro del mercado fronterizo de Dajabón sus artículos para cruzarlos hacia su país, decisión que ocurre luego que perdieran todas sus mercancías por el incendio que se produjo en horas de madrugada del miércoles 11 de este mes de octubre, dentro del mercado fronterizo. El hecho aún se mantiene bajo investigación por las autoridades dominicanas.