La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

En un hecho sin precedentes, la modelo y activista Nadeen Ayoub será la primera mujer en representar oficialmente a Palestina en el certamen internacional de Miss Universo, que celebrará su 74.ª edición el próximo 21 de noviembre en Bangkok. La Organización Miss Universo (MUO) confirmó su participación, destacándola como “la encarnación de la resiliencia y la determinación”.

Ayoub, de 27 años, fue coronada Miss Palestina en 2022 y desde entonces ha utilizado su plataforma para visibilizar las luchas de su pueblo.

Licenciada en Psicología por la University of Western Ontario en Canadá, es también coach de fitness, consultora nutricional y fundadora de Olive Green Academy, una iniciativa que promueve la innovación sostenible y el liderazgo femenino.

“Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver. Llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado”, expresó Ayoub en sus redes sociales.

La modelo, que actualmente reside en Dubái, planea lucir diseños de creadores palestinos durante el certamen como forma de reivindicación cultural. Su participación llega en medio de una grave crisis humanitaria en Gaza, lo que añade un fuerte componente simbólico a su presencia en el escenario global.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

