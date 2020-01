NADIE SE RINDE Al cierre, el juego de eliminación estaba empatado 5-5

Las Aguilas Cibaeñas y los Tigres del Licey se encontraban empatados 5-5, a las 2:00 a.m., en la parte baja de la 13ra entrada al cierre de esta edición.

Lisalverto Bonilla había lanzado tres entradas en blanco y lo mismo había hecho Javier Solano cuando la lluvia detuvo el dilatado partido que clasificaría al ganador a la serie final.

La final está programada para iniciar el domingo en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Hanley Ramírez remolcó dos carreras en la séptima entrada, pero Luis Valenzuela empató las acciones en el octavo para las Aguilas.

El Licey buscaba su clasificación 37 de por vida a la final, las Aguilas su clasificación 40.

Como anotaron. Después de un out en la primera entrada, Ronny Rodríguez pegó triple y fue remolcado por sencillo de Rangel Ravelo. Carlos Gómez le siguió con doble al jardín izquierdo y Ravelo anota la segunda carrera del juego. Wilin Rosario conecta rodado al campo corto, pero llega a salvo por error en tiro de Sergio Alcántara y Gómez pone el juego 3-0 antes de que Rusney Castillo elevara a segunda para cerrar el episodio.

En el tercero, con dos outs y hombres en segunda y tercera, Sócrates Brito ligó un infield hit por primera y Michael de la Cruz anotó desde la antesala para poner el juego 3-1.

Las Aguilas atacaron nuevamente en la quinta, cuando Jordan Patterson conectó un sencillo al prado derecho que impulsó a Ramón Torres. En la parte baja, el Licey puso dos hombres en base y Erick Aybar conectó una línea de hit al central que remolcó a Sergio Alcántara. Sócrates Brito es golpeado y se llenan las bases. Jorge Bonifacio eleva de sacrificio y Emilio Bonifacio anota, pero Aybar trató de hacer el pisa y corre y fue puesto out en tercera. Hanley Ramírez cierra la entrada con elevado al central, acercándose el Licey 4-3.

El Licey atacó de nuevo en el séptimo, cuando Hanley Ramírez encontró corredores en segunda y tercera y dos outs y pegó un batazo que remolcó a Sócrates Brito y a Erick Aybar, desplazándose Ramírez hasta segunda y poniendo el juego 5-4.

Las Aguilas reaccionaron en el octavo, cuando Francisco Peña abrió con sencillo y Yefry Pérez entró como corredor emergente. Pérez se robó segunda y Luis Valenzuela lo remolcó con hit al jardín derecho, pero fue atrapado por la vía 936 antes de que Ramón Torres entregara el último out.