Nagua recibe nueva oficina del IDOPPRIL: ¿qué servicios ofrecerá a los afiliados?

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) puso a disposición de sus afiliados en esta provincia una nueva oficina de servicios, en el municipio de Nagua.

El director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos, aseguró que, con la entrega de estas nuevas instalaciones, más de 1,000 empresas tendrán el respaldo en materia de prevención de accidentes laborales. Asimismo, los afiliados contarán con cobertura en caso de sufrir lesiones durante sus jornadas.

Explicó que esto lo hacen “atendiendo los mandatos de nuestro presidente Luis Abinader, quien siempre se ha empeñado en que los trabajadores dominicanos reciban las mejores atenciones y todos los beneficios que les otorga la ley que crea el IDOPPRIL».

El funcionario afirmó que en dicha oficina continuarán los servicios humanos, cálidos y afectivos que, tradicionalmente, reciben los afiliados del Seguro de Riesgos Laborales (SRL). Sostuvo que esa es una iniciativa que beneficiará a más de 8,500 trabajadores en esta provincia.

“Esta inauguración es la continuidad de un proyecto. Es agregarle calidad al servicio que brindamos a nuestros afiliados», manifestó Burgos. «Aquí reposa la representación de la humanización de los servicios a favor de la población laboral”, añadió.

Burgos resaltó que en María Trinidad Sánchez el IDOPPRIL ha destinado más de RD$158 millones en beneficio a trabajadores y sus familias. Estos aportes incluyen más de RD$122 millones en subsidios, más de RD$33 millones en gastos médicos, alrededor de RD$1.8 millones en indemnizaciones, así como pagos únicos, retroactivos por discapacidad, gastos fúnebres y ayudas por orfandad y sobrevivencia. 

De este modo, el órgano  asegurador garantiza la protección integral ante los riesgos laborales y el apoyo en los momentos más difíciles.

La nueva oficina del IDOPPRIL en Nagua se ubica en la calle Emilio Conde, número 39-А, en esta provincia.

