NASA mira a Marte en 50 años de viaje a la Luna

La NASA conmemora los 50 años de la llegada del hombre a la Luna ensalzando el legado que dejó la misión Apolo 11 y las puertas que abrió para la exploración espacial, cuya siguiente meta es establecer una presencia humana permanente en el satélite terrestre y llegar a Marte.

“Nos hizo ver al cielo ya no más como una barrera, sino como una puerta de entrada”, dijo el presentador de televisión y comediante Stephen Colbert, uno de los rostros conocidos que este viernes participaron en una transmisión especial de la agencia espacial estadounidense con motivo del cincuentenario del primer alunizaje, que se cumple este sábado.

El Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), será escenario de un evento especial con motivo de este hito y del que será parte el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, quien se prevé hable sobre la misión Artemisa, el proyecto con el que se espera enviar a una hombre y una mujer a la superficie lunar en 2024.

“Necesitamos volver ahí, no lo hemos hecho en décadas”, señaló este viernes el astronauta Rex Walheim, uno de los tantos que participaron en la emisión especial transmitida por la NASA desde sus diferentes centros en el país. La jornada de este viernes, una suerte de “calentamiento” para los actos del sábado, pusieron el foco no solo en los tres protagonistas de la histórica misión Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, sino en las nuevas generaciones de astronautas. Uno de ellos, Randy Bresnik, puso de relieve los logros conseguidos desde que el Apolo 11 llegó a la Luna, y además antes de que finalizara la década de los años 60, una meta que el presidente John F. Kennedy había fijado en un famoso discurso en 1961. “Las perspectivas no pueden ser mejores”, dijo Breskik, tras resaltar los actuales proyectos de misiones espaciales a manos de empresas privadas y el retorno de vuelos tripuladas a la órbita lunar hacia el año 2022 a bordo de la nave Orión, según prevé la NASA. Interrogado sobre el legado de la histórica misión, el propio Collins opinó ayer que 50 años quizás aún no es suficiente tiempo para percibir en toda su dimensión lo que supuso el primer alunizaje del hombre, una gesta por lo demás entendida no solo como un logro de EE.UU., sino de la “humanidad entera”, dijo.