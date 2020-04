Nashla Bogaert y Hony Estrella “se enfrentan” por el baile en tiempos de coronavirus

Entre las presentadoras de televisión Nashla Bogaert y Hony Estrella han surgido opiniones diferentes en relación al baile en los tiempos de coronavirus. Mientras Nashla invita a sus seguidores a bailar en la red social TikTok, Hony entiende critica esta actitud en medio del coronavirus.

“En algún momento este país entenderá?¡Sí tal vez!! ¿Media isla con ínfulas de país, mientras el pueblo se cae a pedazos yo me pongo a bailar y el pueblo me aplaude? Ok!!”, manifestó la presentadora.

Además, Honey agregó: “Se mueren las personas y yo salgo a dar pelo y el pueblo lo disfruta??? Ok!!!! Ese es el camino correcto!!! 👏👏👏👏 bravo al que lo haga! Jesu!!!! Que vacío!!!! Pan y circooooo para la republica!!!! Venga!!! No ombe no!!! No me fuñaaaaaa tu a mi!

De su lado, Nashla hizo una publicación de un artículo donde se habla de los beneficios del baile en momentos de crisis. “Bailar: remedio para la adversidad” maravilloso artículo de @pandorard para hoy, el día internacional de la danza que demuestra la poderosa terapia de bailar. Por qué bailamos? Qué nos regala? Léelo, será de mucho provecho!”, escribió la comunicadora junta a la imagen.

Se recuerda que ambas presentadores iniciaron su carrera en el programa “Divertido con Jochy” y han incursionado en el mundo del en el cine y el teatro.