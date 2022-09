Natalia Jiménez presentó su espectáculo “Antología 20 años tour” en el Teatro Nacional

Ovacionada y amada, así se sintió la artista española Natalia Jiménez en su reencuentro con el público dominicano anoche, en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, tras una velada sin desperdicios que la puso nuevamente en contacto con su público.

Buenas noches República Dominicana, exclamó la española que sobre las nueve de la noche demostró una vez más su capacidad interpretativa y su versatilidad en escena, evidenciando a través de audiovisuales el transcurso de sus 20 años de trayectoria artística.

La madrileña, quien extrajo de su baúl de éxitos temas como “Dónde irán”, “Que te quería”, “La frase tonta de la semana” y “Perdición”, no solo logró emocionar a su auditorio, también provocó en él una montaña rusa de emociones con su música.

La artista también interpretó temas clásicos como “Algo más”, “Mi peor error”, “Sueños rotos” y “El sol no regresa”, en su gira “Antología 20 años tour, una puesta en escena que llenó a capacidad la Sala Principal del Teatro Nacional.

Además de su buena música y la exposición de fotografías y videos sobre su carrera, la coach de La Voz Kids aprovechó la ocasión para interactuar con el público criollo sobre sus vivencias y aprendizajes en los últimos años.

“Estos dos años de pandemia han sido difíciles para nosotros los artistas porque no podíamos hacer giras, pero, en ese periodo descubrí cuánto amaba el escenario, por eso hoy en vez de que ustedes me lancen flores yo se las lanzo a ustedes”, expresó mientras las arrojaba a su fanaticada.

En ese contexto, antes de finalizar su espectáculo, que incluyo géneros como balada, cumbia y ranchera, la madrileña interpretó “Creo en mi” e invitó a dominicana a hacer lo propio también.

“En mis 20 años de carrera he aprendido que debo creer más en mí. Mi voz ya no la cambia nadie, nadie me va a callar”, concluyó.

