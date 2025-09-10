Natalia Rae, actriz de cine para adultos, muere y conmueve a la comunidad

Natalia Rae, modelo para adultos y AVN CAMStar que saltó a la fama en MyFreeCams, falleció a la edad de 33 años cuando estaba de vacaciones en Costa Rica.

Sus amigos confirmaron a AVN que Rae había fallecido el 2 de septiembre después del anuncio que había hecho la noche anterior en Snapchat de que se había resbalado y se había lastimado la pierna y estaba recuperándose en su habitación de hotel.

La hermana de Natalia confirmó su fallecimiento a través de un tuit, y los homenajes para la estrella adulta inundaron el lugar.

«Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo de su vida, mi hermana, mi luz, falleció. Sé que fue una luz en su vida tanto como en la mía, y su forma de hablar de ustedes me reveló lo mucho que significaba para ustedes», expresó.

Lo que se sabe

Natalia Rae acudió al Parque Metropolitano La Sabana, ubicado en Sabana Sur, en Matarredonda de San José, Costa Rica, para disfrutar de sus vacaciones junto a su familia y amigos cercanos.

Sin embargo, ella se resbaló y tuvo una caída que le ocasionó heridas en una de sus piernas, informaron medios locales, lo que la llevó a permanecer en el hotel.

Un día después del accidente, ella fue encontrada inconsciente por una de sus acompañantes en su habitación y al notar que no reaccionaba, llamó a los servicios de emergencia, que al llegar declararon muerta a la actriz y modelo para adultos.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica explicó que el fallecimiento fue alrededor de las 2:00 p.m y el cuerpo no presentó ningún indicio de que fuera una muerte violenta, por lo que fue descartado cualquier tipo de crimen como línea de investigación