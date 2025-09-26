Natalie Dormer rechaza promover la serie de Sarah Ferguson por sus lazos con Jeffrey Epstein

La actriz Natalie Dormer dijo que no promocionará la serie ‘The Lady’, en la que da vida a Sarah Ferguson, tras las recientes revelaciones sobre los lazos de la duquesa de York con Jeffrey Epstein.

«Desde que finalicé el proyecto, ha salido a la luz nueva información que me impide conciliar mis valores con el comportamiento de Sarah Ferguson, lo cual considero inexcusable. Por esa razón, no participaré en la promoción del proyecto», declaró Dormer al medio estadounidense Variety.

La actriz británica también anunció que donará todo su salario de la serie a organizaciones benéficas dedicadas a la lucha contra el abuso infantil.

Basada en hechos reales, ‘The Lady’ narra la vida de Jane Andrews, exasistente personal de Ferguson condenada por el asesinato de su novio, Thomas Cressman, en 2001.

Los vínculos que repudia Natalie Dormer

La decisión de Dormer llega después de que los medios británicos de The Sun y Mail on Sunday publicarán un correo electrónico de 2011, en el que supuestamente Ferguson se disculpó en privado por su rechazo público al fallecido magnate acusado de explotación sexual y tráfico de menores, y lo llamaba «amigo firme, generoso y supremo» para ella y su familia.

Antes de ese correo, Ferguson, exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, había declarado en una entrevista que su relación con el millonario fue un «gigantesco error», que «nunca más volvería a tener nada que ver con Jeffrey Epstein», encarcelado «justamente», según afirmó.

Los correos electrónicos entre el multimillonario y la duquesa se intercambiaron después de que él fuera liberado de una cárcel de Florida en julio de 2009, después de haber cumplido 13 meses de una condena de 18 por solicitar prostitución a niñas de hasta 14 años.

Epstein volvió a ser arrestado en 2019 y murió en prisión federal en circunstancias que desataron controversia. Sus vínculos con figuras poderosas, entre ellas el presidente estadounidense, Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, han estado bajo intenso escrutinio público y político en Estados Unidos.