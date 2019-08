Nathalie Hazim se embarca en su disco más maduro y personal

El que ha seguido la carrera de la cantautora Nathalie Hazim desde sus primeros discos “El espejo de tus ojos” y “Te cuento”, se podrá dar cuenta en su tercera producción de la evolución y la madurez musical que ha experimentado la cantante.

Aferrada más que nunca a la calidad, Hazim ha emprendido un viaje, literalmente, en donde está trabajando con importantes profesionales de la industria musical a nivel internacional. El lugar de reunión para crear su nuevo disco ha sido Colombia, y el resultado pretende mostrar a una Nathalie más apegada a su esencia, más atrevida y segura.

“Yo ayer pensaba, ‘wao que rara es la vida, porque mientras uno va creciendo más, se supone que debes tener más miedo, porque más joven, tú haces lo que sea y no te importa’, pero la realidad es que ahora siento que hay menos miedo”, comenta Nathalie, quien revela que ahora se siente más atrevida y se atreve a plasmar en canciones temas que antes no se atrevía a tocar.

Y es que para nadie es un secreto que muchos artistas interpretan y crean canciones muchas veces por sumarse a lo que está de moda, porque alguna disquera les exige que hagan tal cosa, o simplemente por temor a fallar y no brindar un producto que guste. Pero, en esta ocasión Hazim apuesta a ella.

“Si tú no fallas ¿cómo sabes que no te irá bien? no porque fallaste, sino porque hay cosas que no las volverás a repetir, como gente que no es necesaria en tu camino pero que en algún momento te enseña algo, canciones que yo quizás no quería mostrar porque para mí tenían un contenido muy sensual, pero son cosas que pensamos nosotras las mujeres, todas, entonces ¿por qué no contarlas?”, dijo.

Aunque dijo que no es seguro, adelantó que el disco se llamaría “Más de lo que soñé”, igual que uno de sus canciones.

Equipo. Para este producción la artista ha reunido un gran equipo en el que destacan Diego Acevedo Rodríguez (batería), Alejandro Hernández Gallego (bajo), Jorge Luis Tabares Martínez (piano y teclado), Sara Alexandra Izquierdo (chelo), Paula Santana (violín), Diego Cadavid (percusión) y Hafid Salazar Banoy (guitarra acústica)

Ellos estarán junto a Manuel Matos (Papo), quien además de guitarrista es el director musical de Nathalie Hazim. Además contarán con la colaboración de Alexandro Segui (cantautor dominico cubano) coescribiendo los temas del disco.