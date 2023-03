Conocida artísticamente como Natti Natasha pero cuyo nombre de pila es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista es una cantante y compositora dominicana que lleva más de 13 años construyendo su carrera en la industria de la música y el entretenimiento.

Natti hizo su gran debut en el mundo musical de la mano de Orfanato Music Group participando en la grabación de Hold Ya, remix que hizo mano a mano con el artista Gyptian y con el primer artista con renombre que le daría la mano a Natasha, ‘’nada más y nada menos‘’ que uno de los grandes del género urbano, Don Omar.

Posterior a la colaboración en 2011 la dominicana nuevamente hizo enlace artístico con el boricua para llevar a cabo la canción que la catapultaría a la fama Dutty Love, esta misma que fue lanzada en febrero del mismo año y que le hizo ganadora de tres premios Billboard Latinos.

La famosa que cuenta con tres albumes de estudio llamados: Illuminati (2019), Nattividad (2021) y TBA (2023) se encuentra actualmente vinculada amorosamente y desde finales de enero de 2021 con el empresario y productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, más reconocido a nivel internacional como Raphy Pina, el dueño de Pina Records,un sello discográfico dedicado al género urbano.

El 18 de febrero del 2021 y tras ganar un Premio Lo Nuestro en la categoría Canción Tropical del Año, hizo público su embarazo y el 22 de mayo del mismo año nació su primera y hasta el momento única hija Vida Isabelle en el hospital de South Miami en Estados Unidos.

Y es que a la compositora nada se le ha facilitado pues ella misma confiesa haberse ‘’guerreado‘’ la posición que actualmente ocupa pues es ‘’hoy por hoy‘’ es considerada una de las artistas reguetoneras, más cotizadas a nivel mundo. Natti ha colaborado con artistas de renombre como Daddy Yankee, Becky G, Ozuna, Bad Bunny y nuestro Sebastián Yatra, entre unos de los más destacados, lanzó el 30 de marzo a las 7:00 de la noche su más reciente sencillo musical: Algarete.

La vegana desde el 2015, hace entrada del clip oficial con sus ‘’amigas‘’ a una discoteca tipo striptease, sitio en el que ‘’lo dan todo‘’ y ‘’perrean‘’ hasta el piso.

Luciendo una joya tipo piercing en su nariz y mientras intercambia atuendos entre un crop top negro y pantalón del mismo color, con uno de jean de marca Diesel, con un vaquero del mismo estilo, se le ve muy contenta, mientras auspicia a sus besties a enfiestarse.

La cantante contó un ‘’poquito‘’ de qué va su nuevo estreno musical:

¿De donde nació la idea de la canción?

“Si, estaba por París, y dije ‘aquí hay muchas personas que se van algarate’ y pensé ‘debo hacer algo así para todas esas personas que quieren vivir la vida de locura o escaparse un día para hacer de las suyas.”

¿Por qué un video tan atrevido?

“Esto de la música es como las películas que uno ve, son de entretenimiento. Debemos darle variedad a la fanaticada para que se identifiquen.”

¿Por qué no subiste el video a YouTube? ¿fue censurado?

“En mis últimos videos, mi equipo de trabajo me ha comentado que YouTube me bloquea y el algoritmo lo pierdo porque mi contenido es fuerte, lo cual considero exagerado. Para evitar restricciones, decidí lanzar este video via mi web oficial para asegurarme de que todos mis fanáticos, alrededor del mundo, pudieran disfrutar de lo nuevo, sin restricciones.”

¿Cuál es la vibra y mensaje de este nuevo tema?

“La vibra es reír, celebrar y vivir el momento con tu gente. Esto es un tema para que te actives antes de salir o para “perrear” en la discoteca. Todos tenemos el derecho de escaparnos, de sentirnos libres y de vivir de vez en cuando, ¿por qué, no?