Miami Beach acaba de volverse un poco más dulce, y no solo por los churros cubiertos de azúcar en cada esquina. Natti Natasha, la superestrella dominicana, acaba de inaugurar Sugar Factory Firestone, un nuevo local en asociación con la famosa marca gastronómica de Miami.

La fiesta VIP de apertura, organizada por la propia Natti, donde asistieron amigos y celebridades. Su socio en este emprendimiento es el reconocidoempresario David Grutman. Caras conocidas como Guaynaa y Lele Pons, se dieron cita en el lugar, disfrutando de la noche y de los nuevos cócteles elaborados con TASHA Sparkling Rosé, el primer vino espumoso lanzado por un artista latino.

Los platos del menú American Brasserie de Sugar Factory fueron la guinda del pastel. Pero no todo es dulce en este lugar, el nuevo local ofrece también una variedad de platos con un toque de fusión latina, creando un menú tan diverso y vibrante como la misma Miami.

El emblemático edificio de Firestone, en la Alton Road y la calle 16, abrió en 1939 y funcionó como taller mecánico y centro de neumáticos hasta el 2015. En enero de 2016, el edificio y la parcela de terreno circundante por USD 10 millones.

El nuevo local no es solo un lugar para comer. Con su pared de neón que dice “Rosé All Day by TASHA”, es también un lugar para tomarse una selfie y compartir la experiencia con los amigos. Los cócteles elaborados con TASHA Sparkling Rosé de Natti Natasha son la estrella del menú de bebidas, y se puede disfrutar de ellos cualquier día de la semana durante el brunch.

¿Buscas algo más que un buen plato y un cóctel? En este lugar, la experiencia culinaria se combina con el ambiente festivo y vibrante que caracteriza a Natti Natasha y a su música. Aquí, la comida y la música se fusionan para crear una experiencia única, haciendo del lugar el punto de encuentro perfecto para los amantes de ambos mundos.

Pero la experiencia no termina con la última mordida. El local también cuenta con una tienda de dulces y una panadería y cafetería, donde los visitantes pueden llevarse a casa un pedacito de la dulce vida de Miami Beach.

El restaurante ya está abierto para recibir a locales y turistas, ofreciendo una experiencia culinaria que combina la extravagancia y el sabor latino de la mano Natti Natasha.

Si estás en Miami Beach, no te pierdas la oportunidad de visitar este nuevo hotspot culinario y de disfrutar de la buena comida, los cócteles deliciosos y, por supuesto, de la buena compañía.

Artistas como ADSO, DJ Irie, Cano Aguilar y la presentadora Celine Toribio también se dieron cita para probar los exquisitos platos y cócteles que el restaurante ofrecerá a partir del viernes 12 de mayo.

Sugar Factory de Natti Natasha se encuentra en el 1575 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139 y estará abierto de lunes a jueves de 10 a.m. a 11 p.m., los viernes hasta la medianoche, los sábados hasta la 1 a.m. y los domingos hasta las 10 p.m.

Seguir leyendo:

Escuche aquí a “Acróstico”, la nueva canción de Shakira

El actor Dolph Lundgren revela que lucha contra el cáncer