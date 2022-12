La cantante Natti Natasha recibió un lujoso vehículo Mercedez Benz G-Wagon por parte de su esposo el productor Raphy Pina por su cumpleaños número 36.

Así lo reveló la artista a través de un vídeo en la red social Instagram en que se puede apreciar a la perfección.

Además dejó un emotivo mensaje que dice lo siguiente:

“Lejos , pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo , y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo , mi media mitad”, publicó.

“Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso 👀 que me las llevo todas lol . GRACIAS porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa´ llorar contigo de la felicidad lol TE AMO PARA SIEMPRE Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE”, añadió.

El empresario llamó a la artista en combinación con el programa “Despierta América”, y al escucharlo decir ¨te amo¨, las lágrimas no las pudo contener.

Luego, la reguetonera le respondió con un “te amo” y pidió a su pareja que le prometa “manejarme cuando llegue”.

Asimismo, explicó que hace muchos años le había confesado a Pina que quería tener ese vehículo, pero entiende que “para mí mi regalo fue ir a compartir con él, verlo, que la niña lo viera y ya”.

Previo a la entrega del regalo, Natti había explicado que horas antes ya estaba compartiendo con el productor y su hija en la cárcel.

Se recuerda que Raphy Pina cumple una condena de 41 meses en la prisión federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.