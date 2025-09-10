Natti Natasha y un tributo a los sonidos de Panamá inaugurarán los Premios Juventud 2025  

Miami (EE.UU.), 9 de Septiembre (EFE).- La popular cantante Natti Natasha y una serie de artistas que rendirán tributo a Panamá inaugurarán la 22 entrega anual de los Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez en el país centroamericano el próximo 25 de septiembre.  

La artista dominicana, los panameños Boza, Nando Boom, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech, el puertorriqueño Farruko o el estadounidense Willie Colón participarán en la apertura de la ceremonia con sus principales éxitos, entre los que destacará un homenaje a los sonidos de Panamá, informó este martes la organización en un comunicado.  

Algunos de los temas que se interpretarán son ‘Ellos benia Dem bow’, de Nando Boom y Natti Natasha; ‘Señorita a mí me gusta su style’, de Los Rabanes; o ‘Ella’ de Boza, entre otros.  

Además, Natti Natasha estrenará a nivel mundial una nueva canción y revelará el género de su bebé, agregó el comunicado.  

Lea más: Premios Juventud 2025: revelan algunos de los artistas que cantarán en la gala

Esta terna de artistas se une a los que ya habían sido desvelados anteriormente que actuarían durante el evento, entre los que se incluyen Bad Gyal, Maluma, Morat o Lola Índigo, entre otros.  

Este año, los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron el mayor número de nominaciones con cinco cada uno.  

La nueva edición agregó ocho nuevas categorías de galardones, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.  

Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Pódcast del Año; Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales; #ModoAvión, para quienes inspiran a explorar el mundo, y POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral. EFE

