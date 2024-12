En Navidad ya sea por comer en exceso, contraer una enfermedad, sentirse estresado o extremadamente cansado, un calendario lleno de fiestas de fin de año puede afectar su salud, dice Safia Debar, Licenciada en Medicina y Cirugía, médica generalista y experta en gestión del estrés en Mayo Clinic Healthcare en Londres.

En esta alerta del experto, la Dra. Debar responde preguntas frecuentes y ofrece consejos para ayudarle a poder enfrentar las reuniones festivas de manera saludable.

Ya sea a la hora de comer, beber o incluso al tomar la decisión de organizar o participar en las fiestas, la atención plena es clave, dice la Dra. Debar.

¿Cómo puede la gente protegerse a la hora de contraer alguna enfermedad durante este período de agitación?

La Dra. Debar recomienda analizar el entorno en el que se encontrará y cómo se siente físicamente y mentalmente yendo a una reunión en particular.

Físicamente, ¿se siente descansado? ¿Está obteniendo las vitaminas y minerales que necesita o tiene que hacer un esfuerzo especial para alimentarse bien? ¿Alguna vez ha tomado medidas preventivas como la vacuna contra la gripe?

«También es importante lavarse las manos correctamente, utilizar mascarilla cuando sea necesario y estar consciente de lo que se puede estar exponiendo«, aconseja la Dra. Debar. «Asegúrese de que los factores de estilo de vida saludable estén en su lugar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta esta época del año, pero también tenga algo de autocompasión. Es un tiempo ajetreado. Estamos lidiando con muchas dinámicas. También es importante tener un poco de generosidad interna con nosotros.”

La comida de las fiestas suele ser compartida: buffets con utensilios en común y bandejas de aperitivos que la gente pone sus manos, por ejemplo.

¿Cómo puede la gente protegerse del norovirus y otras enfermedades diseminadas a través de los alimentos y el contacto físico con superficies germinales?

La mala higiene de las manos, los alimentos mal cocinados y los alimentos que se dejan afuera durante demasiado tiempo se encuentran entre las causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Este es otro tema en el que un enfoque consciente puede ayudarle a mantenerse saludable, explica la Dra. Debar.

«Aquí es importante que seamos conscientes de las decisiones que estamos tomando y preguntarnos: ‘¿Realmente, quiero ir a esta fiesta?’ ‘¿Realmente necesito ir?» explica. «Si algo le parece arriesgado, escuche su intuición. Si va a comer en un buffet, piense en sus elecciones. Cuando trae conciencia a eso, puede darse cuenta de que ni siquiera tiene hambre o que, en realidad, ni siquiera quiere estar allí. Si usted decide ir, asegúrese de lavarse las manos.”

Las fiestas de fin de año son un momento en que la gente pueden disfrutar de golosinas, alimentos grasos y bebidas alcohólicas. ¿Cómo puede la gente evitar la exageración?

«Si yo fuera usted, yo me detendría y pensaría en las consecuencias de la exageración y el costo real que tendría para mí,» dice la Dra. Debar. «Por ejemplo, usted sabe que, si bebe demasiado, al día siguiente se sentirá letárgico, no dormirá bien, se involucrará en discusiones, no funcionará bien.» Por lo tanto, considere el resultado final: El placer y los beneficios de esta bebida pueden no ser lo que parecen. Hacer este tipo de ejercicio es muy útil; empiece a elegir conscientemente cuándo beberá o no.«

Si va a beber, manténgase hidratado con agua, evite beber con el estómago vacío y tenga en cuenta lo que está bebiendo y cómo podría afectarle, aconseja la Dra. Debar.

«Cuando usted sabe cuáles son sus reacciones individuales en relación con las bebidas, las noches en vela o los excesos, esté seguro de que descansará al día siguiente y ponga en práctica otras estrategias para ayudar a su salud«, añade la Dra. Debar. «Y trate de no sobrecargarse al día siguiente; a menudo el problema aparece cuando las personas tienen fiestas consecutivas.»

Con respecto a la comida, trate de evitar las subidas de azúcar, ya que es cuando los antojos de comida pueden comenzar a aparecer, advierte.

«Si usted comienza su día de la manera correcta, consumiendo proteínas adecuadas, grasas saludables y evitando una gran subida de azúcar, entonces no estará corriendo detrás del daño o a merced de las subidas de azúcar. Aumente el consumo de frutas, verduras, proteínas y grasas buenas, y el resto se puede llenar con golosinas«, aconseja la Dra. Debar.

Para algunas personas, las situaciones sociales pueden generar ansiedad. ¿Qué medidas la gente puede tomar para calmarse y disfrutar el momento?

«Esto realmente dependerá de cada individuo. Las interacciones son beneficiosas para nosotros. También es una gran oportunidad para que la gente salga de su zona de confort, pero todo depende de la dosis,» explica la Dra. Debar. «Si usted es una persona introvertida, conozca sus límites: ¿Cuántos eventos se siente cómodo en participar?«

Dígase a sí mismo que solo necesita conversar con una persona y que podrá irse más temprano si no se está divirtiendo, aconseja. Métodos de relajación, como las técnicas de respiración y visualización, pueden ayudar a aliviar la ansiedad, dice la Dra. Debar.

«Además, divida esta tarea en pequeños pasos manejables. Por ejemplo, vaya a una fiesta por solo cinco minutos esta noche«, dice la Dra. Debar. «Si todo va bien, eso aumentará su confianza y, por lo tanto, podrá aumentar su tiempo a 10 minutos, y así sucesivamente. Además, vea si puede ir con un amigo. Es importante exponerse a situaciones sociales, ya que la interacción es realmente beneficiosa para nosotros y el contacto con personas con ideas similares a las nuestras es, en realidad, un amortiguador contra el estrés.«

Organizar una fiesta también puede ser estresante. ¿Cómo pueden los organizadores manejar todo esto?

La atención plena también puede ayudarle aquí. Esto incluye manejar sus expectativas, considerar qué los otros pueden hacer que tiende a desencadenar emociones negativas en usted y tener una estrategia que le ayude con todo eso, dice la Dra. Debar.

«A menudo, usted estará gestionando muchas creencias, expectativas, emociones y sentimientos de otras personas. Tener un mantra de que solo puede hacer lo mejor posible puede ayudarle», explica. «Usted no es responsable de la diversión de los demás. Solo puede hacer qué está a su alcance.»

La Dra. Debar también recomienda dividir la planificación de la fiesta en pasos manejables, delegar cuando sea posible y realizar las tareas con un espíritu de diversión y ligereza.

«La energía es contagiosa«, dice ella. «Si estoy feliz y alegre, eso tendrá un efecto positivo en los demás porque nos comunicamos a través de nuestro sistema nervioso y de nuestro lenguaje corporal.«

