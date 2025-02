En un encuentro para atraer la inversión extranjera en su país, ante empresarios de Iberoamérica, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, los puso a reír con una afirmación sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en lo que sería una referencia al impasse diplomático que provocó con Estados Unidos a finales de enero, luego de que se negara a recibir connacionales deportados, según él, porque venían en condiciones que atentaban contra su dignidad.

Durante esa ocasión el jefe de Estado provocó, desde su cuenta oficial en la red social X, una complicada situación con el gigante norteamericano por 12 horas, que finalmente solucionaron con una gestión conjunta entre el entonces saliente canciller, Luis Gilberto Murillo; su sucesora, Laura Sanabria, y el embajador de Colombia en ese país, Daniel García-Peña, que evitaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles del 25 % a las exportaciones colombianas.

No obstante, eso no evitó que se rumorara que Petro estaba bajo los efectos del licor cuando publicó esa serie de trinos que provocaron los tensionantes momentos con el socio comercial más importante de Colombia, hecho que no dejó pasar desapercibido Bukele en la reunión con los inversores extranjeros, a los que persuadió para que lleven sus capitales al país centroamericano.

“Le decía a unos amigos empresarios de Colombia que debe ser un poco difícil que un día están bien y al día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica, pero gracias a dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, es la mejor, según muchos periodistas norteamericanos. Independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la [de ese país]”, afirmó.

El presidente salvadoreño hizo el señalamiento cuando convencía a los empresarios de que en su nación hay una gran estabilidad política, luego de que durante su gestión se lograra erradicar el problema de seguridad que tenían con las pandillas, cuyos integrantes fueron judicializados y enviados a una megacárceles que construyeron durante su administración, decisiones que, sin embargo, han cuestionado organismos internacionales como Human Rights Watch por presuntas las violaciones de Derechos Humanos que han ocurrido en esos procesos.

Sobre ese particular Bukele volvió a insistir en que en El Salvador valía la pena invertir porque era un país seguro y con instituciones sólidas que evitarían una volatilidad provocada por sus propios líderes, y volvió a referirse al ejemplo colombiano.

“Si estoy en Colombia, que tiene uno de los mejores empresariados de Latinoamérica, pero de repente el Gobierno hace algo malo y me pone en crisis el negocio, me devalúa la moneda y pierdo 20 % de mis depósitos en un día. En El Salvador no pasa eso”, afirmó.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se reunió en El Salvador con Nayib Bukele. (Crédito: @JaimeA_Cabal / X)

Se debe recordar que a inicios de este mes el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, sostuvo un encuentro con Bukele, donde el dirigente gremial expresó su admiración por la políticas con las que se ha mejorado la seguridad en el país centroamericano.

“Invitados por el Presidente @nayibbukele, un grupo de lideres y empresarios iberoamericanos congregados en @CEAPIConsejo tuvimos la oportunidad de conocer el modelo de gobierno de El Salvador así como el éxito alcanzado en materia de seguridad, de crecimiento turístico y de inversiones entre otros indicadores. Cuando hay seguridad florece la economía y el bienestar social [sic]”, expresó en esa ocasión Cabal a través de su cuenta oficial de la red social X.

El presidente de Fenalco fue uno de los invitados por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) donde el jefe Estado salvadoreño busca atraer inversión extranjera.

Sobre ese encuentro Cabal no dejó de echar pullas contra el Gobierno Petro, también con el anhelo de que se “cambié el rumbo” en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.