NBA 2K26 regresa en grande para devolver la franquicia a sus orígenes

Desde que en 1999 saliera el primer videojuego de baloncesto de 2K, la saga ha ido avanzando paso a paso hasta convertirse en el simulador por excelencia. Este año NBA 2K26 da un paso adelante y pule al máximo sus gráficos, jugabilidad y modos de juego para lograr, sin sorprender, un título que es puro espectáculo.

Cambiar de forma radical algo que ya funciona no parece una gran idea, y bajo esta premisa este nuevo NBA 2K26 no pretende modificar su estructura, sino mejorar cientos de detalles y modos de juego que lo convierten en un título mejor, más rápido, fluido y divertido.

Por ello encontramos mejoras que logran arreglar algunos movimientos de los jugadores durante el juego, las mecánicas de defensa, la interacción y choques de los jugadores en la cancha, afinar la barra de tiro para que ahora sea más precisa o introducir mejores animaciones y gráficos que calcan los movimientos de las estrellas de la NBA.

Presencia de leyendas de la NBA como Jordan o Larry Bird

Pero también, avanza en los modos de juegos (son tantos y tan variados que cuesta profundizar en ellos), da muchas más opciones a los jugadores, en torneos de baloncesto femenino y masculino, que hacen que, en global, todo tenga un aroma a auténtico, realista y deslumbrante.

Los estadios cuentan con una iluminación rediseñada para que nos cueste distinguirlo de un partido real, con una atmósfera en las gradas que dan la sensación de estar vivas. Y si ponemos los ojos en el parqué, ver moverse a Stephen Curry, Angel Reese o A’ja Wilson, e incluso a leyendas como Michael Jordan o Larry Bird, con los mismos movimientos, gestos y particularidades que tienen los jugadores reales es pura magia.

En cuanto a los modos de juegos, la entrega de este año tiene tantas opciones que resultan abrumadoras y todas llevan ligeros cambios: partidos con los equipos actuales (masculinos, femeninos e incluso combinados), con leyendas de la NBA, modo carrera para arrancar desde el draft, de juegos con cartas con la novedad de tener también equipos femeninos, de gestión financiera y deportiva de equipo o el modo ‘La Ciudad’, un mundo online para jugar y mejorar a nuestro personaje y que luce absolutamente espectacular.

Convertirse en estrellas de la NBA y la WNBA

Es una pena que a pesar de tener todas las licencias de la NBA/WNBA no encontremos ningún equipo real en Europa, de modo que cuando en el ‘modo carrera’ formemos al jugador en el Viejo Continente lo hará en el ‘Basquet Madrid’, ‘Istanbul Basquetbol’, ‘Barcelona Basket’ o el ‘Club Vitoria’, un detalle cuanto menos decepcionante.

La ambientación, las físicas de los jugadores, el sonido, los comentaristas o los gráficos no hacen sino dejarnos con la boca abierta. Es puro espectáculo y consigue trasladar la emoción de la NBA a los mandos provocando la sensación de estar ante algo brillante.

Se trata de un juego que, además, sabe satisfacer a los principiantes que buscan solo diversión sin más, gracias a un juego más rápido y con unos movimientos más precisos y realistas, y a los amantes del baloncesto más exigente, con tácticas y opciones muy precisas y casi infinitas.

Como aspecto negativo, se mantienen las transacciones con dinero real para comprar dinero virtual del juego y mejorar de este modo las estadísticas de los jugadores o comprarles accesorios. Si bien es sencillo conseguir ese dinero virtual del juego con un sistema de recompensas y desafíos muy amplio, se antoja necesario usar dinero ‘real’ para acortar el tiempo de esas mejoras y ser competitivos desde el primer momento en el modo online.

Con todo, NBA 2K26 es una auténtica joya, el título definitivo para los amantes del basket, con tantos niveles de dificultad y progresión que es difícil no sentirse cómodo y disfrutar. Jugar una liga y lograr ganar el anillo es una experiencia única, gracias a una ambientación que te hace sentir una verdadera estrella del mayor espectáculo de baloncesto del mundo.