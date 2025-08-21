NBA 2K26: Revelan el top 10 de los mejores jugadores

Uno de los momentos más esperados en un juego deportivo es descubrir quiénes son los mejores jugadores en cada entrega. ¿Estará nuestro atleta entre los mejores?

A través de una publicación en redes sociales, el equipo de NBA 2K anunció esta mañana a los 10 mejores jugadores que aparecerán en el lanzamiento del juego, siendo Nikola Jokić el mejor jugador de este año con una calificación de 98, superando a jugadores como Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo y Luka Dončić.

Los 10 jugadores mejor clasificados en NBA 2K26

Nikola Jokić, Denver Nuggets – 98 OVR Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder – 98 OVR Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks – 97 OVR Luka Dončić, Los Angeles Lakers – 95 OVR Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves – 95 OVR Stephen Curry, Golden State Warriors – 94 OVR LeBron James, Los Angeles Lakers – 94 OVR Jayson Tatum, Boston Celtics – 94 OVR Victor Wembanyama, San Antonio Spurs – 94 OVR Kevin Durant, Houston Rockets – 93 OVR

Además de anunciar a los mejores jugadores, también se lanzó el tráiler del modo historia cinematográfico de Mi Carrera de NBA 2K26, «Fuera de Límites». Narrado por Spike Lee, quien escribió y dirigió el modo Mi Carrera hace 10 años, este tráiler cuenta la historia de un chico que pasa del instituto a los Golden State Warriors.

Según 2K, esta versión de Mi Carrera incluye «5 películas llenas de historias y contenido». Y, dependiendo de tu rendimiento y decisiones, existen numerosos resultados posibles.

NBA 2K26 se lanzará el 5 de septiembre para PlayStation, Xbox, consolas Nintendo y PC.