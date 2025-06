NBA Draft 2025: las 30 estrellas seleccionadas en la primera ronda

Los jugadores seleccionados en la primera ronda del draft de la NBA el miércoles por la noche en Nueva York:

1. Dallas Mavericks — Cooper Flagg, delantero, 6’8, 221, Duke

Foto/AP

Informe de ojeadores: Solo el cuarto jugador de primer año nombrado Jugador Nacional Masculino del Año por Associated Press. Lideró al equipo de la Final Four en anotación (19.2), rebotes (7.5), asistencias (4.2), robos (1.4) y tapones (1.4). Tuvo un 38.5% de acierto en triples y un 84% en tiros libres. Se ubicó en el percentil 85 o superior en conversión como manejador de balón en bloqueos y continuación, posteos y transición, según las clasificaciones analíticas de Synergy. Estableció el récord de un jugador de primer año en la Conferencia de la Costa Atlántica con 42 puntos contra Notre Dame. Cumplirá 19 años en diciembre.

2. San Antonio Spurs — Dylan Harper, base, 6’5, 213, Rutgers

Informe de ojeadores: Zurdo de primer año que brilló como anotador (19.4) y líder en el manejo del balón con potencial bidireccional. Cabe destacar sus 36 puntos contra Notre Dame y 37 un día después contra Alabama, entonces número 9, en noviembre. Promedió 4.0 asistencias y 1.4 robos. Hijo del exescolta de la NBA Ron Harper. No pudo llevar a Rutgers a un récord ganador a pesar de jugar con su compañero, el prospecto estrella Ace Bailey. Cumplió 19 años en marzo.

3. Philadelphia 76ers — VJ Edgecombe, base, 1,93 m, 88 kg, Baylor

Informe de ojeadores: Destaca su capacidad atlética explosiva en ambos extremos. Remata por encima del aro y crea jugadas memorables. El jugador de primer año se ubicó entre los líderes del combinado en salto vertical máximo (38.5). Debe mejorar su consistencia en los tiros exteriores (34%), pero tuvo siete partidos con al menos tres triples encestados. Tuvo 11 partidos con más de tres robos.

4. Charlotte Hornets — Kon Knueppel, delantero, 6-7, 217, Duke

Informe de ojeadores: Anotador alero eficiente. Anotó un 40.6% en triples. Se ubicó en el percentil 98 de Synergy en tiros desde el punto de apoyo (52.9%). Sexto a nivel nacional en tiros libres (91.4%). Tuvo 10 partidos con al menos cuatro asistencias, lo que indica potencial como mediapunta. Jugador Más Valioso del Torneo ACC. Carece de un atletismo de élite.

5. Utah Jazz — Ace Bailey, delantero, 6’8, 203, Rutgers

Informe de ojeadores: Tirador versátil y atlético, con habilidades de media distancia y retroceso. Tirador irregular, jugó cinco partidos en enero con al menos cuatro triples, lo que le da potencial para estirar la defensa, pero también tuvo derrapes notables en la línea de tiros libres y detrás del arco. El recluta número dos de la temporada pasada no logró que Rutgers alcanzara un récord ganador a pesar de jugar con su también gran prospecto Dylan Harper. Cumplirá 19 años en agosto.

6. Washington Wizards — Tre Johnson, base, 1,96 m, 86 kg, Texas

Informe de ojeadores: Líder anotador de la Conferencia del Sureste (19.9), quien también lideró a todos los estudiantes de primer año de la División I. Rompió el récord de Kevin Durant como estudiante de primer año de los Longhorns con 39 puntos contra Arkansas. Tiró un 39.7% en triples, con 12 partidos de al menos cuatro triples. Tiró un 87.1% en tiros libres. Necesita fortalecer su cuerpo delgado. Cumplió 19 años en marzo.

7. New Orleans Pelicans — Jeremiah Fears, base, 1,90 m, 82 kg, Oklahoma

Informe de ojeadores: Escolta combo de primer año, experto en crear espacios. Promedió 17.1 puntos, 4.1 rebotes y 4.1 asistencias. Intentó 6.3 tiros libres por partido. Tuvo una jugada de cuatro puntos para vencer al entonces número 24 Michigan. Tiró con un 28.4% de acierto en triples y promedió 3.4 pérdidas de balón. Debe reforzarse. Cumplirá 19 años en octubre.

También puede leer: Thunder se corona en la NBA al vencer 103-91 a los Pacers

8. Brooklyn Nets — Egor Demin, base/delantero, 6’8’, 199, BYU

Informe de ojeadores: Mediapunta ruso con gran envergadura. Promedió 5.5 asistencias, segundo entre los novatos de la División I. Registró 15 asistencias contra dos pérdidas de balón en 54 minutos en los dos últimos partidos con un equipo de Sweet 16. Debe mejorar su tiro (27.3% en triples, 69.5% en tiros libres).

9. Toronto Raptors — Collin Murray-Boyles, delantero, 6-7, 240, Carolina del Sur

Informe de ojeadores: Estudiante de segundo año con una envergadura de 2,13 metros y potencial para jugar en ambos sentidos. Promedió 16,8 puntos, 8,3 rebotes, 1,5 robos y 1,3 tapones. Brilló en media cancha con un 57,9% de acierto en tiros de campo, ubicándose en el percentil 88 de Synergy. Su tiro es preocupante tras acertar el 23,1% (9 de 39) en triples y el 69,5% en tiros libres en dos temporadas.

10. Houston Rockets (traspasado a Phoenix Suns) — Khaman Maluach, pívot, 7-1, 253, Duke

Informe de ojeadores: Tiene la altura y el tamaño de un protector de aro de élite y una gran amenaza con los pases elevados. Corre bien la cancha y brilló en las oportunidades de bloqueo y continuación, ubicándose en el percentil 99 de Synergy. Sus habilidades ofensivas aún están en desarrollo, con un 71.2% de acierto en tiros de campo, principalmente gracias a mates y rebotes. Tuvo la mayor envergadura del combinado, con 2,28 metros. Proviene de Sudán del Sur. Cumplirá 19 años en septiembre.

11. Portland Trail Blazers (traspasado a Memphis Grizzlies) — Cedric Coward, base, 1,96 m, 95 kg, Washington State

Informe de exploración: Ha pasado por la División III de Willamette, Eastern Washington, tuvo un año acortado por lesiones en Washington State y planea transferirse a Duke. Permaneció en el draft tras un buen desempeño en el Combine. Se proyecta como alero «3+D» con un salto vertical máximo de 97 cm y una envergadura de 2,18 m.

12. Chicago Bulls — Noa Essengue, delantero, 2,05 m, 84 kg, Ratiopharm Ulm (Alemania)

Informe de ojeadores: Francés versátil con gran capacidad atlética para correr en la cancha. Brilló en transición, ubicándose en el percentil 91 de Synergy en esas situaciones. Tuvo un buen desempeño en las pruebas de agilidad del combinado. Su alcance de tiro aún es incierto. Cumplirá 19 años en diciembre.

13. Atlanta Hawks (Traspasado a New Orleans Pelicans) — Derik Queen, delantero/pívot, 6’9’, 248, Maryland

Informe de ojeadores: Estudiante de primer año con un promedio de 16.5 puntos y 9.0 rebotes. Disparó un 76.6% en tiros libres e intentó 6.1 por partido. Anotó canastas sobre la bocina para llegar a los Sweet 16 del Torneo de la NCAA. Encestó 7 de 35 triples (20%). Tuvo el peor salto vertical en posición vertical del combinado (59.8 cm) y empató en el segundo peor lugar en salto vertical máximo (71.9 cm).

14. San Antonio Spurs — Carter Bryant, delantero, 6’7, 215, Arizona

Informe de ojeadores: Potencial como estirador de cancha y defensor. Acertó un 37.1% de sus triples. Promedió un tapón en 19 minutos como reserva de primer año. Empató en el cuarto puesto del combinado con el mejor salto vertical máximo (99.5 cm).

15. Oklahoma City Thunder — Thomas Sorber, delantero/pívot, 6’9, 263, Georgetown

Informe de ojeadores: Estudiante de primer año corpulento, capaz de lidiar con los golpes en el poste. Promedió 14.5 puntos y 8.5 rebotes. Aprovechó el 57.1% de sus oportunidades de poste bajo, según Synergy. Tiene una envergadura de 2.18 metros, empatado en el segundo mejor puntaje del Combine. Promedió 2.0 tapones y 1.5 robos. Anotó solo 6 de 37 triples (16.2%).

16. Memphis Grizzlies (traspasado a Portland Trail Blazers) — Hansen Yang, pívot, 2,13 m, 113 kg, Qingdao (China)

Foto AP

Informe de exploración: Tiene buen tiro y pase, con un alcance de 2,9 metros y una envergadura de casi 2,1 metros. Fue el único jugador del Combine que se ubicó entre los tres primeros en longitud y anchura de mano. Cumple 20 años el jueves.

17. Minnesota Timberwolves – Joan Beringer, centro, 6-11, 230, Cedevita Olimpija (Eslovenia)

Informe de exploración: Jugador francés de ataque con potencial defensivo. Se proyecta bien en situaciones de bloqueo y continuación, transición y pases elevados. Tuvo una de las mayores envergaduras del combinado, con una longitud superior a 2,24 metros. Cumplirá 19 años en noviembre.

18. Washington Wizards (traspasado a Utah Jazz) — Walter Clayton Jr., base, 6-2, 199, Florida

Informe de ojeadores: Base-escolta sénior. Elegido All-American del primer equipo de AP y el jugador más destacado de la Final Four en la carrera por el título de los Gators. Jugador que pasó de promediar 17.2 puntos y 36.4% en triples en la temporada regular a 22.3 y 43.5% en March Madness. Comenzó su carrera en Iona.

19. Brooklyn Nets — Nolan Traoré, base, 1,96 m, 83 kg, Saint-Quentin BB (Francia)

Informe de ojeadores: Jugador anotador con atletismo y velocidad. Atrajo el interés de reclutamiento de programas como Duke, Alabama y Gonzaga. Terminó entre los 15 mejores en las pruebas de agilidad en línea y carrera de ida y vuelta del Combine. Necesita mejorar su defensa. Cumplió 19 años el mes pasado.

20. Miami Heat – Kasparas Jakucionis, guardia/delantero, 6-5, 205, Illinois

Informe de ojeadores: Estudiante de primer año con un juego de cancha completo (15 puntos, 5.7 rebotes, 4.7 asistencias). Tuvo cuatro partidos con más de diez rebotes y ocho con más de siete asistencias. Promedió 5.1 tiros libres por partido. 31.8% de acierto en triples. Promedió 3.7 pérdidas de balón, el sexto peor promedio de la División I, incluyendo 13 partidos con más de cinco pérdidas de balón. Cumplió 19 años el mes pasado.

21. Utah Jazz (traspasado a Washington Wizards) — Will Riley, base/delantero, 6’8’, 186, Illinois

Scouting report: Freshman from Canada with potential as a playmaker, either at guard or wing forward. Selected as Big Ten sixth man of the year after averaging 12.6 points. Needs to get stronger. Turned 19 in February.

22. Atlanta Hawks (traded to Brooklyn Nets) — Drake Powell, guard/forward, 6-6, 195, North Carolina

Scouting report: Freshman wing with perimeter size, athleticism and defensive potential. Shot 37.9% on 3-pointers. Has a 7-foot wingspan and combine’s best marks for standing vertical leap (37.5 inches) and max vertical leap (43.0).

23. New Orleans Pelicans (Traded to Atlanta Hawks) — Asa Newell, forward/center, 6-9, 224, Georgia

Scouting report: Five-star freshman helped the Bulldogs get back to the NCAAs for the first time in a decade. Ranked 22nd nationally at 3.33 offensive rebounds per game. Has athleticism to finish at the rim. Offers defensive versatility but needs bulk and shooting range (29.2% on 3s).

24. Oklahoma City Thunder — Nique Clifford, guard, 6-5, 202, Colorado State

AP

Scouting report: Versatile wing who began five-year career at Colorado. Posted career-best numbers (18.9 points, 9.6 rebounds, 4.4 assists) last year. Improved from 33.8% on 3-pointers in first three seasons to 37.7% on higher volume in last two.

25. Orlando Magic — Jase Richardson, guard, 6-1, 178, Michigan State

Scouting report: Combo guard who shot 41.2% on 3-pointers as a freshman. Had eight games with at least three made 3s. Son of former NBA guard Jason Richardson. Small frame raises questions of matching up against bigger opponents.

26. Brooklyn Nets — Ben Saraf, guard, 6-6, 201, Ratiopharm Ulm (Germany)

Scouting report: A lefty from Israel known for passing, ballhandling and playmaking. Averaged 12.8 points and 4.6 assists last season while working often as the ballhandler in the pick-and-roll. Capable spot-up shooter. Turned 19 in April.

27. Brooklyn Nets — Danny Wolf, forward/center, 6-11, 252, Michigan

Scouting report: Productive post presence thrived after moving from Yale in the Ivy League. Junior averaged 13.2 points and 9.7 rebounds. Made 38 3-pointers in 37 games. Lacks explosive athleticism but performed solidly in multiple combine agility tests.

28. Boston Celtics — Hugo Gonzalez, guard/forward, 6-6, 205, Real Madrid (Spain)

Scouting report: Has perimeter size and motor to attack off the dribble. Saw only spot action as a reserve last season, shooting 29% on 3-pointers (7 for 24) with more turnovers (16) than assists (10) in 30 EuroLeague games. Turned 19 in February.

29. Phoenix Suns (traded to Charlotte Hornets) — Liam McNeeley, forward, 6-7, 215, UConn

Scouting report: Joined two-time reigning national champion and became freshman starter. Floor-stretching wing shot just 31.7% on 3s, but had big games like 38 points against then-No. 24 Creighton, 26 against then-No. 8 Gonzaga and 22 in the NCAAs against eventual champ Florida.

30. Los Angeles Clippers – Yanic Konan Niederhauser, delantero/centro, 6-11, 243, Penn State

AP

Informe de exploración: Corredor de aro y bloqueador de tiros. Lideró la combinación de hombres grandes con un salto vertical máximo de 94 cm. Junior de Suiza con una envergadura de 2,13 m. Puesto 12 a nivel nacional con un promedio de 2,31 bloqueos.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd