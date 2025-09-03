NBA investiga a Kawhi Leonard y a los Clippers: Lo que debes saber

El dueño de los Clippers, Steve Ballmer, y su estrella, Kawhi Leonard, están acusados ​​de eludir el límite salarial en un acuerdo de marketing de 28 millones de dólares que no se presentó a la competencia.

Un exempleado del departamento financiero de Aspiration, empresa respaldada por Ballmer y que posteriormente se declaró en quiebra, declaró a Pablo Torre en su podcast «Pablo Torre Finds Out» que se les indicó a los empleados que no hicieran preguntas sobre el acuerdo de Leonard con la empresa, ya que el objetivo era «eludir el límite salarial».

Ballmer y los Clippers negaron las acusaciones en un comunicado a Torre y a su programa.

“Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna conducta indebida relacionada con Aspiration”, declaró el equipo en un comunicado. “Cualquier afirmación contraria es demostrablemente falsa”.

El portavoz de la NBA, Mike Bass, declaró a The Post el miércoles que la liga está al tanto del informe de prensa de esta mañana sobre los LA Clippers y está iniciando una investigación.

La empresa en cuestión se llamaba Aspiration, un «banco verde» cuyo modelo consistía en plantar grandes cantidades de árboles para obtener créditos de carbono para sus clientes corporativos. Aspiration contaba con una larga lista de patrocinadores famosos, como Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr. y Drake. Leonard firmó su contrato de patrocinio en 2021; sin embargo, el acuerdo no se hizo público y Leonard nunca apareció ni publicó nada en redes sociales para Aspiration.

La empresa se convirtió en socia fundadora del nuevo estadio de los Clippers, el Intuit Dome, entonces en construcción, un acuerdo que podría costar 300 millones de dólares. Ballmer solía destacar sus planes de convertir el estadio en un edificio ecológico.

Los informes de Pablo Torre trabajan para conectar la donación de Ballmer y el acuerdo de patrocinio de Leonard a través de documentos internos y comentarios de varios empleados de Aspiration, alegando una solución funcional para el límite salarial de la NBA.

