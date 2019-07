Negativa secretaria Justicia complica la crisis de Puerto Rico

El agitado panorama político en Puerto Rico se complica tras la reiteración de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, de que no tiene interés en el puesto de gobernadora tras la dimisión de Ricardo Rosselló por un polémico chat, cuyo contenido se anunció este lunes que es sometido a investigación.

Este domingo, la secretaria expresó su esperanza en que Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo secretario de Estado ya que ella no tiene “interés” en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, expresó en su cuenta de Twitter.

Esta es la segunda ocasión en que Vázquez hace saber que no tiene interés en ocupar el puesto del gobernador, la primera fue el 24 de julio casi media hora después de que Rosselló anunció su renuncia. “Llegado el día, cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables”, aseveró ese día Wanda Vázquez. Por mandato constitucional, el siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia. No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio, por ser un integrante del polémico chat en el que Rosselló junto a varios asesores se burlan y realizan comentarios homófobos, además de insultar a políticos, artistas y periodistas, entre otros, y que llevó a la dimisión al gobernador.

20 heridos.- Al menos 20 heridos y 16 detenidos es el balance de las dos semanas de manifestaciones en el Viejo San Juan para exigir la renuncia de Rosselló.