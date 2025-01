Negociaciones con Alonso son agotadoras

NUEVA YORK. – Los New York Mets celebraron el sábado su primer evento invernal para aficionados en cinco años en el Citi Field, y hubo una ausencia notable.

Pete Alonso no estuvo presente porque, por primera vez desde el draft de 2016, no es miembro de la organización de los Mets. El inicialista estrella de cosecha propia sigue siendo agente libre. Aunque sigue siendo posible una reunión, es posible que haya jugado su último partido como Mets.

El propietario Steve Cohen lo dijo sin rodeos el sábado después de subir al escenario para una charla informal con los fanáticos entre cánticos de «¡Queremos a Pete!».

«Personalmente, esta ha sido una conversación y negociación agotadora», explicó Cohen. «Quiero decir, [la negociación de Juan Soto] fue difícil. Esto es peor. Gran parte de esto se debe a que hemos hecho una oferta importante. No me gustan las estructuras que se nos están presentando. Creo que son muy asimétricas en contra nuestra y lo siento muy fuertemente».

Alonso, junto con el antesalista Alex Bregman, es uno de los dos mejores jugadores de posición que quedan en el mercado de agentes libres. Alonso, que está representado por Scott Boras, originalmente buscaba un contrato a largo plazo, pero está abierto a regresar a los Mets con un contrato de tres años con opciones de rescisión, según una fuente. Los Mets han estado abiertos a ese acuerdo. El obstáculo ha sido el dinero.

«Nunca diré que no», dijo Cohen. «Siempre existe la posibilidad. Pero la realidad es que estamos avanzando y seguimos incorporando jugadores. A medida que seguimos incorporando jugadores, la realidad es que se hace más difícil encajar a Pete en lo que es un grupo muy caro de jugadores que ya tenemos y ahí es donde estamos. «Estoy siendo brutalmente honesto. No me gustan las negociaciones. No me gusta lo que se nos está presentando. Tal vez eso cambie. Siempre seré flexible. Pero si sigue así, creo que vamos a tener que acostumbrarnos al hecho de que tal vez tengamos que seguir adelante con los jugadores existentes que tenemos».

Recientemente, los Mets renovaron el contrato del jardinero y bateador designado Jesse Winker por un año y $7.5 millones, y agregaron al relevista zurdo A.J. Minter con un contrato de dos años.

Puedes leer: Conflicto entre Junior Caminero y recoge bate del Licey lleva a LIDOM a tomar medidas