Negociaciones finalizan para cambiar T-MEC

Las negociaciones para hacer los últimos cambios a la propuesta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se concluyeron ayer, según FOX Business.

Un acuerdo final podría llegar en las próximas 24 horas, agregó, allanando el camino para la ratificación de los tres países.

Por su parte, Bloomberg informó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump y los demócratas de la Cámara de Representantes están a punto de anunciar un acuerdo de “apretón de manos” sobre el tratado comercial.

FOX Business no precisó cómo quedarán los puntos pendientes en las negociaciones entre México y Estados Unidos, pero ha sido un medio con permanentes entrevistas exclusivas relacionadas con el T-MEC, tanto con el presidente Trump como con otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

En una nota difundida ayer, FOX Business dijo que los legisladores demócratas y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresaron su preocupación por la aplicación y la necesidad de asegurarse de que México les pague a los trabajadores en plantas automotrices un promedio de 16 dólares por hora, como uno de los componentes para cumplir con la regla de origen.

México ha rechazado dicho mecanismo de aplicación, pero ha dicho que está dispuesto a permitir que un tercero “neutral” acompañe a los reguladores estadounidenses y mexicanos, agregó FOX Business. También hay un proceso en caso de que México no cumpla con los requisitos. No obstante, entre los puntos pendientes descritos el domingo por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no estaba el componente del contenido laboral.