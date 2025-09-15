Desmienten la muerte de la esposa de un exprimer ministro nepalí atacada en las protestas  

  • EFE
Desmienten la muerte de la esposa de un exprimer ministro nepalí atacada en las protestas  

Fuentes médicas autorizadas de Nepal confirmaron que Rajya Laxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, se encuentra con vida, aunque en estado crítico, corrigiendo de forma oficial las informaciones de su muerte hecha por algunos de sus médicos la semana pasada durante la caótica insurrección que derrocó al Gobierno.

Chitrakar, que sufrió graves quemaduras cuando su residencia fue incendiada por manifestantes, fue dada por muerta por fuentes hospitalarias el pasado martes.

“Sigue en la UCI en condición crítica, pero no ha fallecido”, afirmó a EFE Kiran Nakarmi, director del Hospital de Kirtipur, poniendo fin a los reportes contradictorios.  

La agresión se produjo en el marco de una violenta revuelta liderada por el movimiento juvenil autodenominado “Generación Z” que forzó la dimisión del Gobierno.

Las protestas, justificadas como un rechazo a la corrupción de la élite política, dejaron un saldo oficial de 72 muertos y más de doscientos heridos graves.  

Durante el estallido, la residencia del entonces primer ministro K. P. Sharma Oli fue reducida a cenizas, mientras que otros líderes como el exmandatario Sher Bahadur Deuba y su esposa, la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, también fueron agredidos.  

La insurrección culminó con el incendio de edificios clave como el Parlamento, la Oficina de la Presidencia y el Tribunal Supremo, dejando al país en una situación de devastación.  

El pasado viernes, Sushila Karki fue designada como primera ministra interina. Este lunes, su nuevo Gobierno comenzó a restablecer servicios básicos con ministerios reubicados en sedes provisionales y tribunales operando en carpas, mientras arranca la evaluación de los daños y un plan de reconstrucción a largo plazo.

Nepal en llamas: Una cronología de las violentas protestas juveniles en contra de la corrupción
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Desmienten la muerte de la esposa de un exprimer ministro nepalí atacada en las protestas  
Desmienten la muerte de la esposa de un exprimer ministro nepalí atacada en las protestas  
15 septiembre, 2025
La jueza del cambio: Sushila Karki y la nueva era de Nepal
La jueza del cambio: Sushila Karki y la nueva era de Nepal
12 septiembre, 2025
El presidente de Nepal promete una salida constitucional a la crisis tras caer el Gobierno   
El presidente de Nepal promete una salida constitucional a la crisis tras caer el Gobierno   
11 septiembre, 2025
Nepal en llamas: Una cronología de las violentas protestas juveniles en contra de la corrupción
Nepal en llamas: Una cronología de las violentas protestas juveniles en contra de la corrupción
9 septiembre, 2025
Estallan protestas juveniles en Nepal: 19 muertos y más de 300 heridos por bloqueo de redes sociales
Estallan protestas juveniles en Nepal: 19 muertos y más de 300 heridos por bloqueo de redes sociales
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo