Nepal en llamas: Una cronología de las violentas protestas juveniles en contra de la corrupción

FOTODELDÍA Katmandú (Nepal), 09/09/2025.- El fuego y el humo se elevan del palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que los manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, este martes. Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas el 8 de septiembre durante las manifestaciones contra la corrupción y la prohibición gubernamental de las redes sociales. EFE/ Narendra Shrestha

Nepal vivió este martes una ola de violencia sin precedentes que ha dejado al menos 25 muertos desde el lunes, tras el estallido de unas protestas juveniles contra la corrupción que derivaron en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación, y forzaron la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.

La capital nepalí quedó envuelta en llamas y caos, con multitudes incendiando edificios gubernamentales y símbolos del poder del Estado.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a Katmandú entre sirenas y columnas de humo, mientras la violencia se extendía rápidamente a otras ciudades del país.

Kathmandu (Nepal), 09/09/2025.- Foto/EFE

La escalada del martes estuvo marcada por la muerte de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, que falleció tras ser incendiada dentro de su vivienda en Katmandú, según informó a EFE un funcionario del hospital.

Tres manifestantes también murieron en el Hospital Civil, según informó a EFE el director del centro, Mohan Regmi, mientras la policía reportó otros dos fallecidos en un tiroteo en el barrio de Kalimati.

Kathmandu (Nepal), 09/09/2025.- Foto/EFE

La renuncia del primer ministro pareció tener poco efecto en los disturbios. Decenas de miles de manifestantes permanecieron en las calles hasta altas horas de la noche, bloqueando carreteras y asaltando instalaciones gubernamentales. Helicópteros del ejército trasladaron a algunos ministros a lugares seguros.

Un día antes, manifestaciones lideradas por jóvenes enojados por el bloqueo de varios sitios de redes sociales se apoderaron de la capital , y la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

La prohibición se levantó el martes, pero las protestas continuaron , alimentadas por la ira por las muertes y las acusaciones de corrupción política en la nación encajada entre China e India.

Un manifestante, con chaleco antibalas y un escudo arrebatado a un policía, grita consignas en la Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Ante la escalada de las protestas, el primer ministro Khadga Prasad Oli anunció su dimisión. El presidente aceptó la renuncia y lo nombró para liderar un gobierno interino hasta que se constituya uno nuevo, aunque no estaba claro qué poder ejercería ni siquiera dónde se encontraba.

El presidente Ram Chandra Poudel, jefe de estado ceremonial, hizo un llamamiento a los manifestantes para que entablen conversaciones para encontrar una solución pacífica y detener una mayor escalada.

Kathmandu (Nepal), 09/09/2025.- Foto/EFE

En un mensaje de vídeo, el jefe del ejército nepalí, Ashok Raj Sigdel, instó a los manifestantes a detener las manifestaciones para evitar más pérdidas de vidas y propiedades y a presentarse al diálogo.

En un comunicado escrito posterior, el ejército advirtió que las fuerzas de seguridad del país estaban comprometidas con el mantenimiento del orden público. No estaba claro si el ejército, que hasta el momento se ha mantenido en sus cuarteles, se movilizaría para ayudar tras el fracaso de la policía en controlar la situación.

Manifestantes celebran en el Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, tras ser incendiado durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

La atención se centra en el gobierno

Las manifestaciones, llamadas la protesta de la Generación Z, comenzaron después de que el gobierno bloqueara plataformas, incluidas Facebook, X y YouTube, afirmando que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión gubernamental.

Pero las protestas se intensificaron para reflejar un descontento más amplio. En particular, muchos jóvenes están indignados porque los hijos de líderes políticos —los llamados «nepo kids»— parecen disfrutar de un estilo de vida lujoso y numerosas ventajas, mientras que la mayoría de los jóvenes lucha por encontrar trabajo. Con un desempleo juvenil que rondaba el 20 % el año pasado, según el Banco Mundial, el gobierno estima que más de 2000 jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en Oriente Medio o el Sudeste Asiático.

“Estoy aquí para protestar contra la enorme corrupción en nuestro país”, dijo Bishnu Thapa Chetri, estudiante. “El país se ha vuelto tan malo que, para nosotros, los jóvenes, no hay motivos para quedarnos”.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a manifestantes golpeando al líder del Partido del Congreso Nepalés, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, actual ministra de Asuntos Exteriores. Ambos parecían sangrar, mientras que un video mostró al líder del partido siendo ayudado a ponerse a salvo. El partido es el más grande del país y forma parte de la coalición gobernante.

Manifestantes queman neumáticos en violación del toque de queda en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

‘Que se haga justicia’

Los medios locales y vídeos en las redes sociales también mostraron a manifestantes atacando edificios gubernamentales y las residencias de los principales líderes políticos durante todo el martes.

El palacio presidencial, la residencia oficial del primer ministro y un edificio que alberga las oficinas del primer ministro y varios ministerios fueron incendiados. Una densa columna de humo se elevaba desde el edificio de oficinas del primer ministro.

Previamente, la residencia privada de Oli fue incendiada, al igual que las del presidente, el ministro del Interior y los Deubas. La casa del líder del opositor Partido Comunista de Nepal (Maoísta) también fue incendiada.

Algunos manifestantes culparon al gobierno por la apertura del fuego por parte de la policía y pidieron la destitución del cada vez más impopular primer ministro.

“Estamos aquí para protestar porque nuestros jóvenes y amigos están siendo asesinados. Estamos aquí para asegurar que se haga justicia y que el régimen actual sea derrocado”, dijo Narayan Acharya, quien se encontraba entre los manifestantes frente al muro destrozado del edificio del parlamento el martes. “KP Oli debe ser expulsado”.

Un manifestante herido es trasladado al hospital por sus amigos durante una protesta frente al parlamento en Katmandú, Nepal, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

La policía dispara contra la multitud

Las manifestaciones del lunes aumentaron hasta decenas de miles de personas en Katmandú y la multitud rodeó el edificio del Parlamento antes de que la policía abriera fuego contra los manifestantes.

«¡Alto a la prohibición de las redes sociales! ¡Alto a la corrupción, no a las redes sociales!», coreaba la multitud, ondeando banderas nacionales.

Además de los 19 muertos, decenas de personas resultaron heridas.

Antes de dimitir, Oli afirmó que formaría una comisión de investigación que presentaría un informe sobre el tiroteo en 15 días. Añadió que se indemnizaría a las familias de los fallecidos y que los heridos recibirían tratamiento gratuito.

Manifestantes celebran en Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, tras incendiarlo durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Prohibición de las redes sociales

La violencia se desató mientras el gobierno de Nepal buscaba una mayor regulación de las redes sociales con un proyecto de ley que busca garantizar que las plataformas sean gestionadas adecuadamente, responsables y rindan cuentas. La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores al gobierno que expresan sus protestas en línea.

El proyecto de ley exigiría a las empresas designar una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Organizaciones de derechos humanos lo han calificado como un intento del gobierno de limitar la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

El requisito de registro se aplicó a aproximadamente dos docenas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal.

Ni Google, propietaria de YouTube, ni Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió.

TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y han operado sin interrupción.

En 2023, Nepal prohibió TikTok por perturbar la armonía social y la buena voluntad, así como por difundir material indecente. La prohibición se levantó el año pasado después de que los ejecutivos de TikTok se comprometieran a cumplir con las leyes locales, incluida la prohibición de sitios pornográficos aprobada en 2018.

Una ambulancia pasa junto a manifestantes que queman neumáticos para bloquear las calles durante las protestas contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Información de EFE y AP.

