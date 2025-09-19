Netflix anuncia estrenos imperdibles para las próximas semanas de septiembre

Netflix reveló su lista de estrenos para las últimas semanas de septiembre, con una cartelera que incluye nuevas temporadas de series populares, películas originales, documentales y contenido internacional que promete captar la atención de sus suscriptores.

Entre los títulos más esperados se encuentran:

Temporada final de The Crown

Nueva entrega de Emily in Paris

Documental exclusivo sobre inteligencia artificial y sociedad

Películas originales protagonizadas por Jennifer Lopez y Diego Luna

Producciones latinoamericanas como thrillers y comedias románticas

La plataforma también lanzará especiales de comedia, animaciones familiares y dramas históricos, reforzando su apuesta por la diversidad de géneros y talentos. Además, se espera el estreno de El Juego del Calamar: El Desafío, una versión de competencia inspirada en la exitosa serie surcoreana.

Netflix continúa con su estrategia de lanzamientos escalonados, ofreciendo estrenos semanales para mantener el interés de los usuarios y generar conversación en redes sociales. Los suscriptores pueden consultar la sección “Próximamente” en la aplicación para conocer fechas exactas y ver avances exclusivos.