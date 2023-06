Al igual que en otras plataformas de streaming e incluso redes sociales como TikTok, Netflix considera los gustos de los usuarios y las reproducciones anteriores de contenido para sugerir películas y series similares que puedan ser del agrado del usuario.

Sin embargo, también es posible que alguna de las reproducciones pasadas que fueron realizadas desde una cuenta no solo ya no sean del gusto del titular del perfil, sino que además esté afectando las recomendaciones que el sistema ofrezca de forma constante. En esos casos, para evitar que la aplicación muestre este tipo de contenidos, una opción posible es “reiniciar” Netflix o “borrar su memoria”.

Para ejecutar este proceso, es necesario ingresar a la página web de Netflix pues es la única forma de acceder a los menús adecuados. Los usuarios deben seguir estos pasos:

– Abrir la página web de Netflix e ingresar los datos de la cuenta.

– Al ingresar a la pantalla principal, hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla, donde se encuentra el avatar del usuario y luego seleccionar la opción Cuenta.

– Hacer clic sobre el perfil en la sección “Perfil y control parental”.

El acceso para eliminar el historial de Netflix solo se puede ver desde su versión web. (Captura)



– Seleccionar la opción “Actividad de visionado”. En este apartado aparecerán todos los nombres de películas y series que se han reproducido previamente desde la creación de la cuenta, ya sea en su totalidad o de forma parcial.

En este punto, los usuarios pueden navegar libremente por toda la lista, que incluye el nombre del contenido y la fecha en la que fue visualizado. Para eliminarlo, se tendrá que hacer clic en el ícono ubicado a la derecha del título y luego seleccionar la opción “Ocultar la serie”.

Netflix indicará que al realizar este paso, el contenido no se volverá a mostrar dentro de las recomendaciones y no aparecerá en la lista de títulos vistos con anterioridad a no ser que se elija visitarlo nuevamente.

Este procedimiento puede realizarse de forma individual, título por título o hacer un borrado por completo de todas las series y películas vistas para empezar desde cero con el perfil de Netflix. Si eso es lo que se busca, se deberá pulsar el botón “Ocultar todo” que se encuentra en la parte inferior de la lista.

Borrar el historial de Netflix desde su página web. (Xataka)



Una vez que se hayan removido todos o algunos de los títulos de la lista, Netflix tendrá un plazo de 24 horas para ocultarlos de su servicio en el perfil seleccionado. De esta forma las recomendaciones serán más fieles a los gustos actuales del usuario o pueden mostrar nuevas sugerencias sin necesidad de basarse en un historial que habrá dejado de existir.

Si lo que el usuario desea es ordenar el contenido que ha visto, Netflix añadió una nueva función enfocada en la sección “Mi lista”, donde los usuarios seleccionan el contenido que les gusta y que quieren guardar para ver después.

En esta nueva versión, se podrá añadir un filtro adicional para ordenar las series y películas en orden alfabético, fecha de lanzamiento o la fecha en la que fueron añadidos a esta pestaña.

Otra opción que dará mucha utilidad a esta herramienta es poder ubicar los contenidos entre los que se han comenzado a ver y los que no, algo que también puede servir para eliminar aquellas películas o series que ya acabamos y no deberíamos tener ahí guardadas.