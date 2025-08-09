Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

Este fin de semana es perfecto para un maratón de películas y series en Netflix de tus géneros favoritos. Si te gustan el misterio, el drama, el romance o la comedia, esta lista es para ti. Prepara tus palomitas y elige con cuál de estas tendencias empezarás.

Merlina

2024 – ⁨13+⁩ – Serie – Comedias, Fantasía, Misterios

Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos… y enemigos, en la Academia Nunca Más.

Mi año en Oxford

2025 – ⁨13+⁩ – Película – Comedias, Romances, Dramas

Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto capaz de cambiar todos sus planes.

Pecados inconfesables

2025 – ⁨16+⁩ – Serie – Thrillers, Dramas

Una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo —y venganza— en una aventura con un hombre más joven, hasta que todo se convierte en una peligrosa lucha por sobrevivir.

Happy Gilmore 2

2025 – ⁨13+⁩ – Película – Comedias

El juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.

El juego del calamar

2025 – ⁨16+⁩ – Serie – Thrillers, Dramas

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una extraña invitación para competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible… con un riesgo mortal.

