Netflix este finde: amor, misterio y lo más nuevo para maratonear   

Tendencias en Netflix.

Este fin de semana es perfecto para un maratón de películas y series en Netflix de tus géneros favoritos. Si te gustan el misterio, el drama, el romance o la comedia, esta lista es para ti. Prepara tus palomitas y elige con cuál de estas tendencias empezarás.

Merlina

image 240

2024 – ⁨13+⁩ – Serie – Comedias, Fantasía, Misterios

Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos… y enemigos, en la Academia Nunca Más.

Mi año en Oxford

image 241

2025 – ⁨13+⁩ – Película – Comedias, Romances, Dramas

Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto capaz de cambiar todos sus planes.

Pecados inconfesables

image 242

2025 – ⁨16+⁩ – Serie – Thrillers, Dramas

Una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo —y venganza— en una aventura con un hombre más joven, hasta que todo se convierte en una peligrosa lucha por sobrevivir.

Happy Gilmore 2

image 243

2025 – ⁨13+⁩ – Película – Comedias

El juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.

El juego del calamar

image 245

2025 – ⁨16+⁩ – Serie – Thrillers, Dramas

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una extraña invitación para competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible… con un riesgo mortal.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

