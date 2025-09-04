Netflix lanzó este miércoles los episodios finales de la segunda temporada de Merlina, la exitosa serie creada por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega.

La segunda parte, que incluye los capítulos 5 al 8, retoma la historia justo después del impactante final de la primera mitad, donde Merlina fue gravemente herida por Tyler Galpin.

Entre las novedades más comentadas está la incorporación de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de la Academia Nevermore.

Su aparición ha sido celebrada por los fanáticos, no solo por su actuación, sino también por su canción original “The Dead Dance”, que forma parte de la banda sonora.

La trama continúa explorando las habilidades psíquicas de Merlina, el regreso de personajes clave como Larissa Weems, y el caos desatado por la liberación de los Outcasts. La amenaza de un Hyde inestable añade tensión a los nuevos episodios.

Reacciones

“Lady Gaga en Merlina es lo mejor que le ha pasado a Netflix este año. ¡La escena del baile fue icónica!”

“No puedo superar el regreso de Enid. Su transformación como loba me dio escalofríos. ¡Qué evolución!”

“La segunda parte está mucho más oscura y emocional. Jenna Ortega se supera en cada episodio”

“¿Por qué sacaron a Xavier? Su ausencia se siente demasiado. Era el equilibrio perfecto para Merlina”

La primera mitad de la temporada 2 de Merlina está oficialmente disponible para transmitir en Netflix, y la segunda parte se lanzará el 3 de septiembre.

La temporada 2 se comercializó como uno de los lanzamientos más importantes del año del servicio de streaming (junto con la temporada 5 de Stranger Things y la temporada 3 de Squid Game).

Así que, todas las miradas están puestas en la segunda temporada de Wednesday. Tenemos nuevas incorporaciones al reparto, como Joanna Lumley y Billie Piper, la discreta salida de Percy Hynes White y aún más de la historia de Nevermore que desvelar.