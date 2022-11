Netflix: Las 7 mejores películas sobre prisiones

Las series y películas sobre las prisiones y las personas que han sido encerradas en dicho lugar suelen llamar mucho la atención sobre un mundo que muchos desconocen. A pesar de la ficción, en dichas producciones encontramos historias de crueldad, persistencia, injusticia e incluso redención.

A continuación, conozca algunas de las películas y series sobre prisiones más reconocidas en Netflix.

Plan de escape

Ray Breslim (Sylvester Stallone, Los mercenarios) es un experto en seguridad que termina encarcelado en una de las prisiones de alta vigilancia que él mismo ha diseñado. Breslim cae en su propia trampa.

Durante su encarcelamiento conoce a Church (Arnold Scharzanegger, Terminator), un preso con grandes principios de humanidad que goza de gran estima entre el resto de presidiarios. Junto a ellos, cobra especial relevancia el papel del alcaide de la prisión, interpretado por Jim Caviezel (La delgada línea roja).

Orange is the New Black

‘Orange is the new black’ es una comedia dramatic protagonizada por Taylor Schilling (‘Argo’), Laura Prepon (‘Aquellos maravillosos 70’) y Jason Biggs (‘American Pie’). Ha sido escrita y dirigida por la creadora de ‘Weeds’, Jenji Kohan.

La serie sigue la vida de la recién comprometida Piper Chapman (Taylor Schilling). La joven de Brooklyn se ve envuelta en un lío de drogas por el que termina siendo encarcelada, como consecuencia de la relación sentimental que mantuvo con Alex (Laura Prepon), una camello y su pareja en aquel momento.

El Hoyo

Un hoyo con cientos de niveles, una plataforma que baja diariamente repleta de comida que desciende por un agujero central hasta cada nivel. Dos habitantes por nivel. Los internos de esta prisión excavada en la tierra cambian de nivel aleatoriamente. ¿Eres de los que saltan cuando están arriba o de los que no tienen agallas cuando están abajo?

Thriller de ciencia ficción que supone el debut en el largometraje de Galder Gaztelu-Urrutia. Protagonizan la película Ivan Massagué (El año de la plaga), Zorion Egileor (La caza. Monteperdido), Alexandra Masangkay (1898. Los últimos de Filipinas), Emilio Buale (Oh! Mammy Blue) y Antonia San Juan (Hierro).

Prison Playbook

Prison Playbook es una serie de comedia-drama surcoreana que gira en torno a la vida de un lanzador de béisbol que está casi en la cima de su carrera pero que, de alguna manera, acaba en la cárcel después de intentar proteger a su hermana de una agresión sexual.

Su vida, por lo tanto, dará un giro de 180 º y ahora tendrá que aprender a sobrevivir y adaptarse al entorno carcelario. Esta serie va a tratar este tema de la cárcel desde la absoluta comedia, con algún que otro punto dramático, eso sí.

La noche de 12 años

Esta película está basada en los 12 años de confinamiento en solitario que vivieron tres de las personalidades más reconocidas del Uruguay contemporáneo: José ‘Pepe’ Mujica, ex presidente de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, ex ministro de Defensa, y el periodista y escritor Mauricio Rosencof.

Álvaro Brecher (Kaplan, Mal día para pescar) escribe y dirige este filme basado en hechos reales que cuenta con los actores Antonio de la Torre (Tarde para la ira), Chino Darín (El ángel), Alfonso Tort (Las olas) y Soledad Villamil (Todos tenemos un plan).