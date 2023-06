Descubre las opciones de títulos que puedes disfrutar en la plataforma. A continuación, te recomendamos lo más popular.

Nos vemos en mi 19.ª vida

«Nos vemos en mi 19.ª vida» es un drama coreano romántico que irá estrenando nuevos episodios semanalmente. (Netflix)

Serie surcoreana de romance protagonizada por Shin Hae-sun, Ahn Bo-hyun y Ha Yoon-kyung. Los cuatro primeros episodios están disponibles para ver en la plataforma desde el 29 de junio, y el resto de la temporada irá lanzando dos nuevos por semana hasta terminar con el capítulo número 12. Se trata de una encantadora historia de amor y drama basada en un exitoso webcómic.

Resumen:

Ban Ji‑eum puede reencarnar una y otra vez. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decide dedicar la próxima a recuperar a un antiguo amor.

Eliminar en Netflix

Serie dramática de intriga que revela el lado más oscuro de quienes ocultan secretos. Un teléfono celular único puede hacer que desaparezcan personas. Con ese dispositivo, podrías decidir a quién eliminar de tu vida.



Serie tailandesa de ocho episodios que en un solo día ya se ha convertido en una de las favoritas de la semana en Netflix.

La historia sigue a Lilly y Aim, dos personas que no pueden estar juntas por razones de la vida; sin embargo, un teléfono con la capacidad de eliminar a otros será la solución ideal para que ambos puedan vivir juntos para siempre.

Resumen:

Una pareja de amantes planea una nueva vida juntos cuando descubre un teléfono que puede hacer desaparecer de la faz de la Tierra a otras personas.

Una imagen para creer en Netflix

«Una imagen para creer» es una película turca de romance que atrae a los usuarios en el servicio streaming. (Netflix)



Película romántica y de comedia hecha en Turquía que se posiciona actualmente entre lo más visto de la plataforma. Se trata de una conmovedora historia de dos abuelas que traman a las espaldas de sus nietos una escapada perfecta para ambos, pues hace muchos años que no se ven y el vínculo que tuvieron en la infancia podría transformarse en amor verdadero ahora que ya son adultos.

Resumen:

¿Tu casa o la de la abuela? En esta encantadora comedia romántica, dos abuelas engañan a sus nietos para lograr que las visiten y, así, reavivar el amor que los unió en el pasado.

Nuestro planeta: II en Netflix

«Nuestro planeta: II» alcanzó el Top 10 de la plataforma en 37 países. (Netflix)

Documental de dos temporadas acerca de la biodiversidad de la Tierra y los efectos del cambio climático sobre la fauna y flora en la actualidad. Es narrado por David Attenborough y cuenta con información basada en investigación científica para llevarnos por un viaje singular sobre la importancia de cuidar el único planeta en el que vivimos.

Resumen:

Experimenta la belleza natural de nuestro planeta y descubre cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos en este ambicioso documental de magnitud excepcional.

Misterios del Titanic en Netflix

Documental de una hora y media de duración que actualmente se ubica entre lo más visto de la plataforma. (Netflix)

En 2003, el aclamado cineasta detrás de la galardonada película Titanic se sumergió en las profundidades del mar con un equipo de profesionales para filmar de cerca los restos del transatlántico británico que se hundió tras chocar con un iceberg en 1912.

Resumen:

El director James Cameron, acompañado de un equipo de historiadores, cineastas y científicos, explora el naufragio del Titanic por dentro y por fuera.

Titanes en Netflix

Esta es una serie de televisión de superhéroes basada en los personajes de DC Comics Jóvenes Titanes. Es creada por Greg Berlanti, Akiva Goldsman y Geoff Johns, se emitió por primera vez en 2018 y sigue a un grupo de jóvenes héroes que unen fuerzas en su lucha contra el mal. Ahora ha estrenado su cuenta temporada.

Resumen:

Esta cuarta temporada revela revela que los Titanes perdidos en la batalla con Mother Mayhem terminan en una especie de realidad alterna, mientras que Brother Blood comienza su movimiento para acabar con el mundo. Connor parece inclinarse aún más hacia su mitad Lex Luthor; Tim Drake (Jay Lycurgo) finalmente termina conviertiéndose en Robin III (con la ayuda de Jason Todd de Curran Walters), y Rachel y Gar intentarán lidiar con las amenazas mágicas, mientras que Kory (Anna Diop) y Dick (Brenton Thwaites) intentarán escapar juntos de un falso mundo de felicidad.

A través del mar en Netflix

La segunda parte de la película de romance juvenil A través de mi ventana llega con más emociones intensas y desafíos para la dupla Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña). El título está inspirado en la trilogía de los Hermanos Hidalgo, libros creados por la escritora española Ariana Godoy.

Resumen:

Tras pasar un año separados, Raquel y Ares se reencuentran en un apasionado viaje a la playa. ¿Podrá su amor sobrevivir a los nuevos coqueteos y las inseguridades?

Glamorous en Netflix

Kim Cattrall, la famosa actriz de Sex and The City, deslumbra en una serie de Netflix en solitario que se ambienta en el mundo del maquillaje y los influencers. Coprotagoniza esta comedia con Miss Benny, estrella de género no binario. El título apenas se lanzó el 22 de junio, misma fecha del estreno de la segunda temporada de And Just Like That….

Resumen:

Glamorous es la historia de Marco Mejía, un joven queer no conforme con su género atrapado en una existencia estancada hasta que consigue un empleo a las órdenes de Madolyn Addison, la legendaria magnate del maquillaje.

Esta experiencia será la primera oportunidad para Marco de reflexionar sobre lo que desea de la vida, descubrir su auténtica personalidad y averiguar qué significa para él ser queer.

Virgilio en Netflix

Virgilio Martínez es el chef peruano detrás del mejor restaurante del mundo, Central, que fue calificado así en la más reciente gala de The World’s 50 Best Restaurants. Junto a su esposa, la también reconocida chef Pía León, brinda una experiencia singular en un establecimiento gastronómico que reúne lo mejor del sabor culinario del Perú. Esta producción de Netflix ahonda en el proceso creativo de Virgilio para exponer la identidad de su país ante el mundo entero.

Resumen:

Este documental íntimo sobre la vida del célebre chef peruano Virgilio Martínez lo sigue en una expedición que cambia su visión de la gastronomía.

Las semanas mágicas en Netflix

Sallie Harmsen es la protagonista de la comedia «Las semanas mágicas». (Netflix)



Película de comedia neerlandesa que retrata la vida de tres parejas muy distintas que lidian con la crianza de sus bebés.

Anne y Barry deben manejar el cuidado de su primer hijo, y ella la pasa mal desde que se vence su licencia de maternidad en el trabajo.

Por otro lado, Kim, la fundadora de Madres para madres (club al que Anne asiste), tiene una relación con Ross y ambas crían a sus dos pequeños.

Por último, Ilse y su marido, Sabri, enfrentan desafíos a la hora de cuidar de su primogénito por sus diferencias culturales. El título se posiciona entre lo más visto de la plataforma.

Resumen:

Primero, encontramos a Anne (Sallie Harmsen), que cuando su licencia por maternidad termina se da cuenta de que la vida cambia bastante con un bebé.

Esto repercute en la relación con su esposo Barry (Soy Kroon). Anne se une al club Madres para Madres, una sociedad fundada por Kim (Katja Schuurman). Kim está casada con Roos (Sarah Chronis), y juntas están criando a dos hijos que tuvieron con la ayuda de su buen amigo Kaj (Louis Talpe).

Sin embargo, las cosas no van tan bien para ellas. Ilse (Yolanthe Cabau) y su esposo Sabri (Iliass Ojja) también tienen sus problemas.

Ambos se esfuerzan por encontrar un punto en común para criar a su hijo, ya que vienen de culturas distintas. Eso crea fricción en su relación, sobre todo cuando la madre de Sabri se muda con ellos para ayudarlos.

¡Huye! en Netflix

Película escrita y dirigida por Jordan Peele que ganó el Oscar a mejor guion original. (Netflix)



Jordan Peele dirige esta película de terror que ganó un premio Oscar y fue nominada a múltiples categorías en la gala.

Titulada en inglés como Get Out, la historia sigue a Chris (Daniel Kaluuya) y a su novia, Rose (Allison Williams), quienes van de visita a la casa de los padres de ella.

Nada parecía fuera de lo normal para él hasta que al llegar cae en cuenta de que se encuentran en un barrio predominantemente blanco donde parecen ocurrir sucesos extraños.

Resumen:

Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora.

Petróleo sangriento en Netflix

Daniel Day-Lewis y Paul Dano protagonizan este drama histórico dirigido por Paul Thomas Anderson en 2007. Titulada en inglés como There Will Be Blood, la película está basada en la novela ¡Petróleo!, publicada en el año 1927 por Upton Sinclair.

Se sitúa en la primera mitad del siglo 20 en Estados Unidos y sigue a Daniel Plainview (Day-Lewis), quien pasó de ser un minero pobre a un hombre rico cuando encuentra clave del éxito en el petróleo. Tiene dos horas y 38 minutos de duración.

Resumen:

Un ambicioso buscador de petróleo se hace rico y convierte un simple pueblo en una ciudad en auge, provocando la ira de un carismático joven pastor.

Madre de alquiler en Netflix

Este drama mexicano de 24 episodios sigue a una mujer que se ve obligada a ser madre subrogada, pero la familia con la que se involucra lo único que buscará es proteger su reputación sin pensar en las consecuencias.

Actualmente, esta conmovedora serie de telenovela se encuentra entre lo más visto de la plataforma. Actúan Shaní Lozano, Luis Ernesto Franco, Leticia Calderón, entre otros.

Resumen:

Para salvar la vida de su padre, una mujer alquila su vientre a una poderosa familia de empresarios mexicanos.

Tras el parto, despierta en un hospital donde le entregan un bebé que nació con una malformación. Años después, la vida la confrontará nuevamente con aquel momento para descubrir la verdad.