Netflix: quién es quién en ‘El problema de los 3 cuerpos’

David Benioff y B.D. Weiss nunca se lo ponen fácil y, después de crear Juego de Tronos, que adaptaba las novelas de George R.R. Martin, ahora se han embarcado en otro reto, el de poner en imágenes el libro de culto de ciencia ficción del chino Cixin Liu cuyo primer volumen (ya que se trata de una trilogía) se titula El problema de los 3 cuerpos.

La historia comienza en la Revolución China en los años sesenta, pero después se traslada a la actualidad, en la que un grupo de científicos empieza a morir en extrañas circunstancias. Un detective que se encarga del caso, una organización secreta en la sombra y toda una cantidad de tramas que se entrecruzan y personajes que nos llevan de un sitio a otro.

En definitiva, un entramado complejo a primera vista pero que, como suele ser habitual en los creadores, termina siendo más sencillo de lo que parece para el espectador gracias a la entidad de cada uno de los protagonistas y los actores que los encarnan. Aquí una pequeña guía para no perderse dentro de este nuevo universo repleto de misterios y enigmas de este mundo… y de otros.

Eiza González (Auggie Salazar)

La actriz de origen mexicano, conocida por sus papeles en Baby Driver o Ambulance. Plan de huída, es una de las protagonistas de la serie e interpreta a una científica experta en nanotecnología. Comenzará a ver una cuenta atrás y la visitará una extraña mujer que se encargará de confirmarle que, si no cierra su investigación, correrá la misma suerte que otros compañeros que han muerto en cadena.

Benedict Wong (Da Shi)

Después de su participación en el Universo Marvel en el papel de Wong, ahora interpreta a un detective que sigue las pistas de los suicidios (o asesinatos) que se están produciendo dentro de la comunidad científica. Pertenece a una división especial que intenta averiguar el misterio detrás de una organización secreta que parece mover los hilos y que utiliza una tecnología muy avanzada a nuestro tiempo.

Jess Wong (Jin Cheng)

Es uno de los descubrimientos de la serie y uno de los personajes más importantes. La conoceremos después de perder a una de sus mejores amigas y se internará en los secretos de la misteriosa secta cósmica después de participar en un juego de realidad virtual en el que hay que salvar a las diferentes civilizaciones que se proponen del Apocalipsis.

Rosalind Chao (Je Wenjie)

La auténtica protagonista de la novela de Cixin Liu. En su juventud, después que la Guardia Roja asesinara a su padre, fue reclutada por el régimen chino para llevar a cabo una división secreta destinada a contactar con seres de otro planeta. A través de sus cálculos, descubrirá una forma de lanzar mensajes a través de los cuerpos solares. Mandará una señal y recibirá una respuesta. Años después, la conoceremos tras la pérdida de su hija, aunque esconde muchos secretos sobre sus intenciones.

Jonathan Pryce (Mike Evans)

Cuando era joven conoció a Je Wenjie y formaron pareja tanto sentimental como profesional. Ahora, dirige una operación denominada ‘Juicio Final’ que está reclutando a personas para formar un nuevo orden. De nuevo, el actor inglés, encarna a uno de esos personajes turbios que tan bien se le dan, como ya ocurrió en Juego de Tronos con su rol de High Sparrow. Es uno de los actores más prestigiosos del cine británico y estuvo nominado al Oscar en 2020 por su papel de Jorge Mario Bergoglio en Los Dos Papas.

Liam Cunningham (Thomas Wade)

Es el jefe de Da Shi y está al mando del dispositivo para desarticular lo que, en principio, creen que es una red de asesinos, aunque sabe que hay muchos secretos indescifrables detrás, imposibles de resolver de acuerdo a la lógica de nuestro mundo. Liam Cunningham es un actor todoterreno que también participó en Juego de Tronos como Sir Davos y que trabajó con Jaume Balagueró en Way Down.

John Bradley (Jack Rooney)

El entrañable Samwell Tarly de Juego de Tronos, se convierte aquí en uno de los miembros del grupo de amigos científicos que se reúne para darse soporte emocional mutuo tras la muerte de muchos de sus compañeros. Él será uno de los que comiencen a jugar al extraño videojuego de realidad virtual junto con Jess, aunque su principal objetivo siempre será ayudar a sus seres queridos.

Alex Sharp (Will Downey)

Abandonó la investigación para dedicarse a la enseñanza. Está enamorado de Jess, pero no se atreve a decirlo. Ahora le han diagnosticado un cáncer terminal, aunque le quedan fuerzas para acompañar a sus amigos y acudir a sus reuniones.

Jovan Adepo (Saul Durand)

Lo hemos visto en Fences, en Overlord y recientemente en Misántropo. En la serie ha sido pareja de Auggie, pero ahora se han dado un tiempo, lo que no quiere decir que no esté siempre para ella, apoyándola en sus extrañas visiones y aportando su serenidad al resto de amigos.

Marlo Kelly (Tatiana)

Es la presencia que aparece para anunciar ruina y que las cámaras no pueden captar. La mujer que le dijo a Auggie que parara su investigación si no quería morir. Se cree que está detrás de todo este entramado, y que es el brazo ejecutor de las muertes, aunque no se pueda probar porque en teoría, ella no existe.