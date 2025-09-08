Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween

  • Hoy
Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween

Joyas de Netflix.

El catálogo de películas de terror en Netflix sigue creciendo y renovándose, incorporando estrenos internacionales, recuperando clásicos recientes y, por supuesto, despidiéndose de títulos que han dejado huella entre los aficionados al género.

Puede leer: De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

«El hoyo»

Los reclusos de una cárcel vertical viven asignados a un nivel concreto. Para comer, deben racionar los alimentos que encuentran en una plataforma que va de una planta a otra. Dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, «El hoyo» es una retorcida metáfora social sobre el lado más oscuro y codicioso de la humanidad.

«La bruja»

Una ópera prima que convirtió a Robert Eggers en un director para cualquier amante del cine de terror.

«La cura del bienestar»

Toda una rareza en el cine de terror de presupuesto más generoso de los últimos años, pues Gore Verbinski se inspira en cierto cine de género de los años 60 y 70 para sacar adelante una cinta enfermiza e hipnótica.

«No respires»

Una película con una estupenda y precisa puesta en escena para sacar todo el partido a la pesadilla que vivirá una panda de ladrones.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween
Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween
8 septiembre, 2025
Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon
Nuevas y muy populares: películas y series para maratonear en Netflix, HBO y Amazon
6 septiembre, 2025
Netflix estrena nuevos episodios de «Merlina» y las redes estallan
Netflix estrena nuevos episodios de «Merlina» y las redes estallan
4 septiembre, 2025
Rehén: la intensa serie de suspenso político que sigue siendo tendencia en Netflix  
Rehén: la intensa serie de suspenso político que sigue siendo tendencia en Netflix  
4 septiembre, 2025
No solo es Netflix: lo que traen Disney+ y Prime Video en septiembre
No solo es Netflix: lo que traen Disney+ y Prime Video en septiembre
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo