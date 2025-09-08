Netflix se llena de miedo: las películas de terror que arrasan antes de Halloween

El catálogo de películas de terror en Netflix sigue creciendo y renovándose, incorporando estrenos internacionales, recuperando clásicos recientes y, por supuesto, despidiéndose de títulos que han dejado huella entre los aficionados al género.

«El hoyo»

Los reclusos de una cárcel vertical viven asignados a un nivel concreto. Para comer, deben racionar los alimentos que encuentran en una plataforma que va de una planta a otra. Dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, «El hoyo» es una retorcida metáfora social sobre el lado más oscuro y codicioso de la humanidad.

«La bruja»

Una ópera prima que convirtió a Robert Eggers en un director para cualquier amante del cine de terror.

«La cura del bienestar»

Toda una rareza en el cine de terror de presupuesto más generoso de los últimos años, pues Gore Verbinski se inspira en cierto cine de género de los años 60 y 70 para sacar adelante una cinta enfermiza e hipnótica.

«No respires»

Una película con una estupenda y precisa puesta en escena para sacar todo el partido a la pesadilla que vivirá una panda de ladrones.