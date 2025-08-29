Netflix revive el misterio con El Club del Crimen de los Jueves, una aventura tierna y llena de intriga

En las residencias para ancianos mayormente se juega bingo, hay paz, entonan canciones y cuentan historias o aventuras de su juventud, pero el Club del crimen de los jueves no las recuerda, las vive. La nueva película de Netflix que a tan solo un día de su estreno se ha posicionado en el top 10 trae ternura, comedia y un misterio por resolver.

Y te preguntarás: ¿Por qué un grupo de tiernos abuelitos tiene un nombre tan frívolo como El club del crimen de los jueves? Sencillo: es porque son un grupo de amigos en un hogar de ancianos que se reúnen para resolver asesinatos por diversión, pero se ven atrapados en un caso real… ¿Llegarán a resolverlo?

PHOTO BY GILES KEYTE

La película ha sido dirigida por el cineasta Chris Columbus, -el mismo que condujo Harry Potter y la piedra filosofal– quien, según Tudum, portal oficial de Netflix, buscó un equilibrio entre humor, intriga y sentimiento, y el resultado es una conmovedora y emocionante aventura que promete dejarte expectante de principio a fin.

FOTO DE GILES KEYTE

«Hay un misterio maravilloso en su núcleo, así que los aficionados al misterio estarán encantados», afirma. «Pero temáticamente es interesante que tengamos a cuatro personas mayores que viven en una residencia de ancianos y están fascinadas por la muerte y el asesinato. Se enfrentan a su propia muerte, pero al mismo tiempo están obsesionados con el estudio de casos sin resolver. Me enamoré de esa temática. Es cómica, pero también muy emotiva», señala Columbus.

PHOTO BY GILES KEYTE

Película basada en un libro

Y si eres fans de las historias basadas en libros esta es la tuya porque El Club de Asesinatos de los Jueves es una adaptación de la novela homónima de 2020 del presentador de House of Games, Richard Osman.

Elenco

El elenco de El club del crimen de los jueves incluye:

Helen Mirren ( La Reina , Gosford Park )

Pierce Brosnan ( GoldenEye , Los forajidos )

Ben Kingsley ( Gandhi , La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más )

Celia Imrie ( El exótico Hotel Marigold , The Diplomat )

Naomi Ackie ( Lady Macbeth , Star Wars: El ascenso de Skywalker )

Daniel Mays ( Expiación , Chicken Run: El amanecer del Nugget )

Henry Lloyd-Hughes ( Ana Karenina , Caballero )

Tom Ellis ( Lucifer , Jugadores )

Jonathan Pryce ( Los dos papas , La corona )

David Tennant ( Doctor Who , Inside Man )

Paul Freeman ( En busca del arca perdida , Hot Fuzz )

Geoff Bell ( RocknRolla , Kingsman: El Servicio Secreto )

Richard E. Grant ( ¿Podrás perdonarme algún día?, Withnail y yo )

Ingrid Oliver ( Doctor Who ; Angus, tangas y besos perfectos )

Prepara tus palomitas y a disfrutar.

