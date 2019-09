Neumólogos advierten sobre alto riesgo uso de los vaporizadores

El uso de cigarrillos electrónicos, a través de los cuales se puede inhalar sustancias que contienen nicotina, marihuana líquida y otros componentes cancerígenos, se ha convertido en un peligro de enfermedad y muerte para la población adolescente y adulta de la República Dominicana.

Asimismo, el peligro alarma a los médicos que trabajan en el hospital San Lorenzo de Los Mina, debido a que hasta niños están usando hookah sin ningún control en la zona, esto aporta una cantidad exhorbitante de humo que afecta los pulmones. La advertencia corresponde a las sociedades de Neumología y Cirugía de Tórax y la Sociedad de Pediatras Neumólogos, cuyos miembros están alarmados por el problema, sin que el Ministerio de Salud Pública haya sido capaz de pronunciarse al respecto.

Los neumólogos Ivelisse Acosta, Alfredo Matos, Rosanna Pérez y el pediatra neumólogo Miguel Ángel Valdez se refirieron al tema al coincidir en que ahora la industria del tabaco se está reinventando y fabricando dispositivos atractivos a la población joven y adolescente, para que en un futuro sean los nuevos enfermos. “Exhortamos a las autoridades a tomar medidas que contribuyan a evitar mayores daños en nuestros jóvenes, que ingenua e irresponsablemente consumen este tipo de productos”, insistieron en visita a Hoy.

Los dispositivos no están dirigidos a la población de fumadores exclusivamente, por lo atractivos que son, van dirigidos a los jóvenes, ellos entran por el cigarrillo electrónico, pero terminan fumando todo, coinciden los expertos.

Alarmante En el caso particular de los pediatras neumólogos de la maternidad San Lorenzo, dicen que con cada vez más frecuencia llegan hasta niños con problemas respiratorios porque han inhalado humo a través de hookah, dijo el doctor Valdez. “Todos en Santo Domingo Este saben que en la avenida Venezuela prolifera el consumo de hookah y que hasta menores tienen acceso a dispositivos electrónicos”, dijo Valdez. El médico tiene práctica clínica en el sector público y en el privado y ve pacientes en estado calamitoso.

Insiste en que si se hiciera una auditoría en los barrios periféricos de Santo Domingo Este, se podría comprobar que hay familias enteras que fuman y consumen hookah. “He visto niños de diez y once años afectados por eso”, dijo.

El humo que sale de la hookah y el cigarrillo electrónico es infinitamente mayor que el cigarrillo normal, aseguran los médicos.

Es preocupante que las autoridades sanitarias del país aun no se hayan pronunciado en relación a este delicado asunto, se refiere a que la Policía dominicana tiene en su poder dispositivos a través de los cuales se inhalaba marihuana líquida, señalan los neumólogos del país.

Consecuencias Los jóvenes y adolescentes comparten el dispositivo del cigarrillo electrónico con otros compañeros, lo mismo ocurre con la hookah, analizan los especialistas. Esto hace que se multipliquen las enfermedades infecciosas.

Los jóvenes hacen mezcla de sabores y llegan a las emergencias con crisis de asma y graves problemas respiratorios, asegura la doctora Pérez. Padecen dolores torácicos y cuadros clínicos son cada vez más frecuentes, insistió la profesional al pedir a los padres estar alertas ante el tema.

Urgente Es urgente que se haga una intervención en Los Mina y zonas aledañas, ya incluso algunos médicos han hecho tesis de post grado al respecto. La industria hace su trabajo para mantener su negocio, pero el Estado debe hacer el suyo para proteger la salud de la población. De seguir la embestida de la industria con los cigarros electrónicos, los jóvenes colapsarán antes de su desarrollo. El pronóstico de los jóvenes que fuman a través de esos dispositivos es muy preocupante.

Explicación Existe un componente de la vitamina E que tiene aceite que no se puede inhalar, esa sustancia ha sido aislada en el uso de esos dispositivos, lo mismo que el componente activo de la marihuana. El dispositivo se usa para hacer atractiva la nicotina, para ello se le pone saborizantes y el dispositivo se hace cada vez más atractivo a los más jóvenes, asegura la doctora Acosta.

Son variadas las sustancias que están presentes en los sabores que se inhalan a través de los dispositivos electrónicos. La nicotina es adictiva, es la que crea la dependencia, por eso la industria busca bajarle la intensidad, pero no la elimina, aseguran los expertos.

Se han realizado estudios en ratones, a los que se han puesto en contacto con estos saborizantes, los resultados, daños en vejiga, riñones y corazón, por eso se acaba de dar la voz de alerta en una revista académica de la universidad de Bélgica.

Caso Estados Unidos Las sociedades de neumólogos expresaron su profunda preocupación ante las informaciones publicadas en distintos medios locales e internacionales en donde denuncian que en Estados Unidos se han registrado más de 530 casos de personas con afecciones respiratorias severas. D e esa cantidad de personas afectadas, ocho fallecieron, los decesos están vinculadas al uso de cigarrillos electrónicos, vapping y otros artefactos mediante los cuales los usuarios inhalan sustancias altamente tóxicas, adictivas y dañinas para el tejido pulmonar. La Asociación Médica Estadounidense (AMA) recomendó a las personas que se abstengan de usar el cigarrillo electrónico. Hasta el momento, los estados de Nueva York y California prohibieron las sustancias saborizadas, pues se ha evidenciado que los casos de neumonía grave no están vinculados con bacterias. El presidente de la entidad, doctor Patrice Harris, pidió esperar que las autoridades concluyan la investigación de los casos.

La industria Esta semana, Andrea Constantini, directora regional de asuntos científicos de la Philip Morris, aseguró que la empresa trabaja con dispositivos electrónicos dirigidos a los 1,100 millones de fumadores, como una forma de mitigar el daño. Está convencida que lo ideal es que la gente no fume, pero deben hacer algo por los fumadores adictos. Asegura que la empresa hizo una gran inversión, superior a los seis mil millones de dólares, para lograr su dispositivo, el cual tiene en 48 mercados y está aprobado por FDA.