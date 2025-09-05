Neveleff pondera pujante internacionalización LDF

El director técnico de la selección absoluta de fútbol, Marcelo Neveleff, consideró trascendental la participación que tienen algunos clubes de la LDF en el salto cualitativo y como secuela el seguimiento paulatino del público al Deporte Rey estos años a torneos de naciones y ligueros.

El timonel señaló que resulta de capital importancia el hecho de que varios clubes se codean ante los gigantes de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe (Concacaf).

Neveleff, hablando para un medio extranjero en el marco del amistoso contra Jordania el 9 de septiembre, destacó que la presencia foránea de los clubes criollos también coadyuva en el cambio cultural deportivo, con un seguimiento masivo del público quisqueyano, arrastrando también a la diáspora.

En los últimos seis años, la liga dominicana ha enviado al principal torneo de Concacaf a Cibao, Moca y Pantoja, con presencia consecutiva los últimos dos cursos (2024 y 2025).

Neveleff resalta siempre que el desarrollo vertiginoso de la LDF se convierte en elemento de acarreo para las selecciones, incluyendo la Mayor.

Y el DT cada vez tiene más razón: entre los que se formaron o han participado en el circuito hay doce jugadores de los veintitrés convocados (52 por ciento)

El predominio de LDF para ese compromiso es de grandes ribetes, dada la exposición ante una selección clasificada al Mundial 2026, lo que muestra el engordamiento del balompié a nivel profesional.

Entre la camada, los que más sobresalen son el histórico goleador Dorny Romero, quien lideró la pasada Liga de Naciones Concacaf (diez dianas) y que ha anotado tres veces con el gigante Bolívar (Bolivia) en la potente Copa Libertadores, de Sudamérica.

También, el súper prospecto Lucas Bretón (transferido de Cibao al Málaga) y el capitán de la tropa; Ronaldo Vásquez (Primera, en Azerbaiyán) y Jean Carlos López, además del juvenil goleador Javier Roces.