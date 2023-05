New York Knicks vs Miami Heat: Una histórica rivalidad renovada

New York Knicks vs Miami Heat

La rivalidad clásica se renovará en 2023, ya que los New York Knicks y el Miami Heat se enfrentarán con la oportunidad de avanzar a las Finales de la Conferencia Este en juego.

Las semifinales de la Conferencia Este de este año marcan la sexta vez que Nueva York y Miami se enfrentarán en los playoffs y la primera desde que los dos equipos se enfrentaron en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2012.

La tradición de la rivalidad entre los Knicks y el Heat se remonta a casi 30 años. Después de que los dos equipos se enfrentaron por primera vez en las semifinales de la Conferencia Este de 1997, las narrativas, el físico y las finales de baja puntuación de cada enfrentamiento llegaron a encapsular gran parte de lo que definió el baloncesto de la NBA a fines de la década de 1990.

A continuación, conozcamos la histórica rivalidad entre New York y Miami.

Pat Riley: Pasado de los Knicks y Futuro de Miami

Pat Riley abandonó a los Knicks por Miami Riley cambió la trayectoria de Miami para siempre

Si bien el primer encuentro de playoffs se produjo en 1997, los orígenes de la rivalidad se remontan a junio de 1995, cuando el legendario Pat Riley renunció inesperadamente como entrenador en jefe de los Knicks.

Muchos en Nueva York discreparon con la renuncia de Riley por fax y citando la necesidad de tener «control de los asuntos de personal» como el factor clave en su decisión.

No menos de tres meses después, Riley se convirtió en el presidente y entrenador en jefe del Heat, abriendo una investigación de manipulación que finalmente llevó a Miami a compensar a Nueva York con una selección del Draft de la NBA de 1996 y $ 1 millón.

28 años después, Riley ha ganado un campeonato como entrenador en jefe de Miami y todavía tiene el título de presidente de la franquicia, sirviendo como telón de fondo de la rivalidad de larga data.

Cuatro encuentros consecutivos de playoffs

Semifinales de la Conferencia Este 1997 — Miami gana 4-3

En la segunda temporada de Riley como entrenador en jefe de Miami, llevó al equipo a un récord de 61-21 y al sembrado No. 2 del Este, estableciendo un encuentro de segunda ronda con el sembrado No. 3 Knicks.

La serie llegó lejos, pero no sin controversia.

Con Miami enfrentando un déficit de 3-1 en la serie, el Juego 5 vio a los Knicks y al Heat participar en una pelea que, después de que Miami había puesto el juego fuera de su alcance, resultó en suspensiones a Knicks clave en los Juegos 6 y 7, juegos que el Heat ganaría para avanzar a las Finales de Conferencia.

Primera Ronda de la Conferencia Este de 1998 — Nueva York gana 3-2

Después de una dura batalla en las semifinales del Este de 1997, los dos equipos se enfrentaron de nuevo en la primera ronda de los Playoffs de la NBA de 1998. El Heat seguía siendo el sembrado No. 2, pero esta vez, los Knicks eran el sembrado No. 7 buscando una sorpresa.

Una vez más, la serie llegó lejos, y nuevamente, hubo muchas actividades extracurriculares. Con Miami buscando cerrar la serie en el Juego 4, Nueva York buscó evitar la eliminación para forzar el Juego 5.

En los momentos finales de una victoria de los Knicks, los ex compañeros de equipo de los Hornets, Larry Johnson y Alonzo Mourning, se involucraron en un altercado en el que el entrenador en jefe de los Knicks, Jeff Van Gundy, se involucró infamemente al agarrar la pierna de Mourning.

Tanto Johnson como Mourning fueron suspendidos para el Juego 5, y los Knicks ganaron en ausencia de Mourning.

Primera Ronda de la Conferencia Este de 1999 — Nueva York gana 3-2

Esta vez no hubo fuegos artificiales, pero hubo un poco de historia y un final inolvidable.

En la temporada 1998-99 de la NBA, los Knicks terminaron con el sembrado No. 8 del Este, mientras que el Heat terminó primero y buscaron su primer título de la NBA en una liga posterior a Michael Jordan.

La familiaridad hizo que se sintiera como cualquier cosa menos un enfrentamiento 1-8, y los Knicks y el Heat dividieron las victorias en los Juegos 1 al 4.

En el Juego 5, fue el icónico flotador de Allan Houston el que alejó al Heat, convirtiendo a Nueva York en el segundo sembrado 8 en ganar una serie de primera ronda y establecer una carrera hacia las Finales de la NBA.

Semifinales de la Conferencia Este 2000 — Nueva York gana 4-3

En otra serie que llegó lejos, esta fue una batalla de peso pesado entre el sembrado No. 3 Knicks y el sembrado No. 2 Heat.

En el transcurso de los siete juegos, el Heat y los Knicks alternaron victorias entre los Juegos 1 a 6, con el mayor margen de victoria de ocho puntos.

En el Juego 7, los Knicks avanzaron a las Finales del Este en virtud de una victoria de un punto en la que el Heat tuvo la oportunidad de ganar en los últimos segundos.

Primera Ronda de la Conferencia Este 2012 — Miami gana 4-1

Las cosas se veían muy diferentes en 2012, ya que el favorito No. 2 Heat contó con los Tres Grandes de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. Los Knicks, cabeza de serie No. 7, tenían a Carmelo Anthony, Tyson Chandler y Amar’e Stoudemire, pero este no estuvo cerca.

Miami llegó a una ventaja de 3-0 en la serie antes de que Nueva York evitara la barrida con una victoria en el Juego 4. El Heat cerró las cosas en el Juego 5, haciendo de esta la primera serie entre las dos franquicias que no necesita un juego decisivo.