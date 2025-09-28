Ney Arias Lora realiza más de 14 cirugías diarias de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad

  • Hoy
Ney Arias Lora realiza más de 14 cirugías diarias de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad

El Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora informa que diariamente en el centro de salud se realizan más de 14 cirugías de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad, procedimientos que permiten recuperar a pacientes con lesiones severas de manera mínimamente invasiva.

El doctor Julio Landrón, director general del centro de trauma indicó que las intervenciones abarcan casos como lesiones de manguito rotador, luxación acromioclavicular, afecciones de hombro y rodilla, así como reconstrucción de ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior y meniscos.

«Estos procedimientos se desarrollan en la Unidad de Artroscopía y Medicina Deportiva, la única de enseñanza en toda Latinoamérica en esta subespecialidad, dirigida por la doctora María Rodríguez, junto al doctor José Luis Díaz y el doctor Carlos Ricardo, acompañados de un equipo multidisciplinario de enfermeras y técnicos especializados», dijo Landrón.

Leer más: ¿Cuáles medidas toman los hospitales ante los efectos de la onda tropical?

WhatsApp Image 2025 09 28 at 10.55.45 AM 2

El director del Ney Arias Lora expresó que la mayoría de los pacientes asistidos son deportistas de alto rendimiento, quienes reciben atenciones oportunas que les permiten reincorporarse a su práctica competitiva en el menor tiempo posible.

Con este ritmo de trabajo y su modelo de atención, el Ney Arias Lora se consolida como un referente regional en artroscopía y medicina deportiva, combinando innovación médica, enseñanza especializada y compromiso con la salud de los pacientes.

En los procedimientos quirúrgicos también participan los doctores Scarlett Francisco,Elvis Disla y Joel González.

WhatsApp Image 2025 09 28 at 10.55.45 AM
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Ney Arias Lora realiza más de 14 cirugías diarias de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad
Ney Arias Lora realiza más de 14 cirugías diarias de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad
28 septiembre, 2025
El rol crucial del apoyo familiar en la decisión de las cirugías estéticas
El rol crucial del apoyo familiar en la decisión de las cirugías estéticas
29 julio, 2025
Ney Arias Lora abre una unidad odontología
Ney Arias Lora abre una unidad odontología
9 julio, 2025
Hospital Ney Arias Lora inaugura moderna Unidad Integral de Odontología
Hospital Ney Arias Lora inaugura moderna Unidad Integral de Odontología
8 julio, 2025
Ney Arias Lora exonera de pago RD$35 millones a indocumentados
Ney Arias Lora exonera de pago RD$35 millones a indocumentados
28 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Soto y las camisetas populares

Soto y las camisetas populares

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

El apóstol del Anticristo

El apóstol del Anticristo

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo