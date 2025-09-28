Ney Arias Lora realiza más de 14 cirugías diarias de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad

El Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora informa que diariamente en el centro de salud se realizan más de 14 cirugías de artroscopía y medicina deportiva de alta complejidad, procedimientos que permiten recuperar a pacientes con lesiones severas de manera mínimamente invasiva.

El doctor Julio Landrón, director general del centro de trauma indicó que las intervenciones abarcan casos como lesiones de manguito rotador, luxación acromioclavicular, afecciones de hombro y rodilla, así como reconstrucción de ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior y meniscos.

«Estos procedimientos se desarrollan en la Unidad de Artroscopía y Medicina Deportiva, la única de enseñanza en toda Latinoamérica en esta subespecialidad, dirigida por la doctora María Rodríguez, junto al doctor José Luis Díaz y el doctor Carlos Ricardo, acompañados de un equipo multidisciplinario de enfermeras y técnicos especializados», dijo Landrón.

El director del Ney Arias Lora expresó que la mayoría de los pacientes asistidos son deportistas de alto rendimiento, quienes reciben atenciones oportunas que les permiten reincorporarse a su práctica competitiva en el menor tiempo posible.

Con este ritmo de trabajo y su modelo de atención, el Ney Arias Lora se consolida como un referente regional en artroscopía y medicina deportiva, combinando innovación médica, enseñanza especializada y compromiso con la salud de los pacientes.

En los procedimientos quirúrgicos también participan los doctores Scarlett Francisco,Elvis Disla y Joel González.